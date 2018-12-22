Azercell открыл 20-й эксклюзивный магазин
Компания Azercell Telekom, которая до конца 2018 года намеревалась увеличить количество эксклюзивных магазинов для обеспечения комфорта абонентов, достигла поставленной цели.
Компания предоставила в пользование абонентов в городе Тертер свой 20-й магазин Azercell Exclusive, расположенный на проспекте Гейдара Алиева, 47 - 13-й по счету магазин, представленный абонентам в регионах.
В открытии эксклюзивного магазина принял участие глава Исполнительной власти Тертерского района Мустагим Мамедов. В магазине, который начиная с 25 декабря будет работать с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00 (без перерыва) и по воскресеньям с 09:00 до 15:00 (без перерыва), созданы все условия для использования абонентами услуг Azercell. Абоненты могут осуществлять оплату услуг мобильной связи, а также приобрести желаемые мобильные устройства в кредит или налично. Высококвалифицированные продавцы помогут покупателям в вопросе правильного выбора устройства, подключения и в других вопросах.
Как и в других магазинах Azercell Exclusive, Azercell проводит специальную кампанию для своих абонентов в Тертере по случаю открытия магазина. Так, абонент, который приобретет смартфон в магазине Azercell Exclusive в течение семи дней начиная с 25 декабря, получит подарочный баланс - 150 AZN на свой Azercell номер. Кроме того, 200 покупателям будет предложен специальный подарочный купон, который предоставит скидку до 50% при покупке номеров и аксессуаров.