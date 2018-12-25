Azercell расширяет и улучшает сетевые возможности

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Для предоставления своим абонентам услуг связи высшего качества и подготовки к применению в стране последних новшеств цифрового мира ведущий мобильный оператор на рынке телекоммуникаций Азербайджана OOO Azercell Теlekom сделал ряд важных шагов в направлении усиления сети, расширения зоны охвата и еще большего усиления скорости предлагаемых интернет-услуг. 14-15 декабря успешно завершился проект Централизации данных абонентов (UDC). Проект UDC, объединяющий в себе несколько сложных этапов, является одним из показателей устойчивого развития компании Azercell с технологической стороны. В упомянутых числах также успешно осуществился процесс Миграции HLR наряду с усилением структуры данных. Параллельно с этим с целью усиления интернет-проводимости были успешно осуществлены работы по расширению сети пакетной коммутации.

Касательно вышеупомянутых процессов президент ООО Azercell Тelekom Вахид Мурсалиев отметил, что для обеспечения своих абонентов самой сильной и устойчивой сетью компания осуществляет крупные проекты и максимально использует существующие ресурсы. "В целом осуществление столь огромных проектов включает в себя очень серьезные риски. Во время реализации подобных проектов в некоторых странах возникали такие серьезные проблемы, как общий сбой в сети. Однако группа проекта UDC Azercell совместно со специалистами Ericsson заранее учла все возможные риски и проблемы и свела к минимуму технические неполадки», - сказал Вахид Мурсалиев. Он также упомянул, что все внимание было направлено на подготовку сети Azercell к применению 5G и других технологий нового поколения, а также на совершенствование опыта работы с клиентами. Вахид Мурсалиев отметил и то, что впредь компания будет стараться облегчать как повседневную, так и деловую жизнь своих абонентов посредством оказываемых ею качественных и удобных услуг. Следует отметить, что UDC (User Data Consolidation) создает возможность для более оперативного, быстрого и качественного использования базы данных телекоммуникационных сетей с абонементной платой. UDC является многоцелевой системой и может сочетаться с другими системами разного вида, функционирующими в сфере телекоммуникаций.