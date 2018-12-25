В культурном центре СГБ уникальное новогоднее представление СПЕШИТЕ СО СВОИМИ ДЕТЬМИ
Культурный центр Службы государственной безопасности представляет новогоднюю детскую театральную постановку «Тык-Тык ханум и Дед Мороз».
Отметим, что спектакль с большим аншлагом был показан 25-26 декабря. Учитывая повышенный интерес зрителей, было принято решение его повторить.
Спектакль состоится 12-13 января, в 12:00, 15:00 и 18:00 на сцене Культурного центра СГБ
Билеты стоимостью 10-30 манатов можно приобрести в кассах города и на сайте İticket.az.
Каждый билет является выигрышным, и посетителей после спектакля ждет дополнительная развлекательная программа.