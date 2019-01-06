3581 ребенок воспользовался услугами «Азербайджанской детской горячей линии» в 2018 году

«Детская горячая линия», созданная при поддержке ООО "Azercell Telecom" в 2010 году в целях защиты детей и их прав, представила отчет по итогам прошлого года. Следует отметить, что за 2018 год на эту горячую линию поступило 3581 обращение, из которых 1909 касались вопросов образования, 426 - психологических проблем, 235 - социальных вопросов, 497 - юриспруденции, 177 - проблем со здоровьем и 337 на другие темы. 1432 обращения поступило по внутригородским телефонам, 1995 - по мобильным телефонам и 54 - в виде СМС.

Согласно результатам анализа поступивших звонков, основной причиной беспокойства и психологических проблем у детей является слабая осведомленность родителей по некоторым вопросам. В частности, родителей волнуют такие факторы, как интровертность, страх и агрессия у детей, которые свойственны детям школьного возраста. В то же время на горячую линию поступило множество звонков от подростков, страдающих по причине межличностных конфликтов. Причиной конфликтов являются разногласия между подростками, а также недопонимание между подростками и их родителями.