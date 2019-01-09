«Azercell в каждом доме» в селе Джоджуг Марджанлы

Компания Azercell Teleсom, создавшая и продолжающая внедрять инновационную модель обслуживания клиентов в нашей стране, в этот раз обрадовала жителей села Джоджуг Марджанлы. Так, Мобильная абонентская служба компании посетила село и предоставила необходимые услуги своим абонентам.

Во время поездки Azercell представил различные кампании своим абонентам. Так, в рамках кампании «Azercell в каждом доме» каждой семье в селе был подарен один мобильный номер. Отметим, что абонентам, которые приобрели новый номер, были предоставлены в подарок 100 внутрисетевых минут. Кроме того, жители поселка, которые приобрели смартфон, могли выбрать в качестве бонуса 1000 внутрисетевых минут или безлимитный мобильный интернет-пакет.

Отметим, что представители Azercell также посетили расположенную в этом регионе N-скую воинскую часть. После встречи с солдатами и офицерами составу воинской части были вручены подарки.

Напомним, в 2017 году компания Azercell провела необходимые работы с целью обеспечения населения Джоджуг Марджанлы Джебраильского района непрерывной и качественной связью.