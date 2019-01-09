«Azercell в каждом доме» в селе Джоджуг Марджанлы
Компания Azercell Teleсom, создавшая и продолжающая внедрять инновационную модель обслуживания клиентов в нашей стране, в этот раз обрадовала жителей села Джоджуг Марджанлы. Так, Мобильная абонентская служба компании посетила село и предоставила необходимые услуги своим абонентам.
Во время поездки Azercell представил различные кампании своим абонентам. Так, в рамках кампании «Azercell в каждом доме» каждой семье в селе был подарен один мобильный номер. Отметим, что абонентам, которые приобрели новый номер, были предоставлены в подарок 100 внутрисетевых минут. Кроме того, жители поселка, которые приобрели смартфон, могли выбрать в качестве бонуса 1000 внутрисетевых минут или безлимитный мобильный интернет-пакет.
Отметим, что представители Azercell также посетили расположенную в этом регионе N-скую воинскую часть. После встречи с солдатами и офицерами составу воинской части были вручены подарки.
Напомним, в 2017 году компания Azercell провела необходимые работы с целью обеспечения населения Джоджуг Марджанлы Джебраильского района непрерывной и качественной связью.
Следует отметить, что за 2018 год компания предприняла ряд мер, направленных на укрепление и расширение сети, для предоставления абонентам высокоскоростного мобильного интернета по всей стране. Новые станции 4G были установлены во многих регионах страны. В результате число пользователей LTE в сети Azercell превысило один миллион человек. Так, в 2018 году сеть 4G Azercell была построена еще в 30 городах и районах Азербайджана. В настоящее время абоненты Azercell, помимо Баку и Апшеронского полуострова, могут пользоваться преимуществами услуг 4G в 42 регионах республики. Таким образом, в 2018 году сеть 4G компании Azercell расширилась в 2 раза, а объем пользования мобильным интернетом увеличился на 50%.
Отметим, что Azercell Telecom в 2018 году предоставил в пользование своим абонентам 16 новых магазинов Azercell Exclusive в Баку и регионах страны.