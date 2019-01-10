Успешная деятельность Azercell Telecom в центре внимания

Отметим, что Azercell был избран путем открытого голосования, проводимого на международном уровне. Всего в опросе приняли участие более 22-х тысяч человек. Победители были выбраны из более чем 3900 номинантов, выдвинутых компаниями и частными лицами из 74-х стран.

Признанию Azercell «Любимой компанией года» способствовали такие проводимые компанией проекты, как повышение качества мобильной связи в нашей стране в 2018 году, обеспечение абонентов высокоскоростным интернетом и расширение сети 4G во всех регионах страны, применение передовых услуг и новых бизнес-решений, совершенствование и модернизация абонентских услуг, а также улучшение и упрощение жизни абонентов с помощью мобильных технологий.

Целью премии Stevie является признание и награждение успешных компаний со всего мира. Миссия данного конкурса заключается в улучшении позиций образцовых организаций, а также в оценке деятельности компаний, отличившихся среди СМИ, бизнес-кругов и общественности.

Отметим, что ООО Azercell Telecom также было удостоено бронзовой премии Stevie в 2018 году в номинациях «Телекоммуникационная компания года» и «Программа корпоративной социальной ответственности года (по Европе).