В новом году Azercell обрадовал еще 25 студентов
Лидер на телекоммуникационном рынке Азербайджана - компания Azercell Telecom объявила победителей Программы студенческой стипендии 2019 года, ежегодно проводимой в целях поддержки деятельности студентов.
В этом году в результате поэтапного отбора 25 студентов стали стипендиатами Azercell. Во встрече, организованной компанией 21 января с целью поздравить студентов, приняли участие президент ООО Azercell Telecom Вахид Мурсалиев и руководитель групп Sabah по академическим делам Министерства образования Эльдар Годжаев.
В своем выступлении Вахид Мурсалиев отметил, что политика корпоративной социальной ответственности компании всегда отличалась своей последовательностью, устойчивостью и прозрачностью. Он также отметил, что реализуемые компанией ежегодные программы студенческой стипендии и стажировки являются инвестициями в развитие молодежи в стране.
Отметим, что заявки на участие в программе студенческой стипендии, организованной Azercell, подали 1398 студентов. Отбор проводился в три этапа.
Первый отборочный этап состоял из оценки заявок и документов студентов, предоставленных в онлайн-режиме. На втором этапе 759 студентов прошли тестирование по логике и английскому языку. 66 студентов, успешно выполнивших тестовые задания, были приглашены на очное интервью. Студенты были оценены по таким критериям, как академические знания, мировоззрение, увлечение наукой и образованием и т.д.
Наряду с получением стипендии от Azercell в 200 AZN до конца получения высшего образования, победители также получат возможность расширить свои знания в области телекоммуникации, получить приглашение на корпоративные мероприятия компании, принять участие в разных образовательных программах, пройти курс стажировки в компании.
Отметим, что девять из стипендиатов являются студентами бакинских учебных заведений, семь - региональных. Остальные девять студентов были отобраны из числа студентов групп Sabah в рамках меморандума, подписанного между группами Sabah, Министерством образования и ООО Azercell Telecom в 2017 году.
Следует отметить, что цель программы заключается в проявлении особой заботы в отношении талантливых студентов, оказании поддержки молодежи с высоким потенциалом в дальнейшем формировании их профессиональных компетенций.
Компания Azercell представляет студенческую стипендиальную программу каждый учебный год, начиная с 2008 года. До настоящего времени более 180 студентов, которые получают образование в вузах Азербайджана, были удостоены звания стипендиата Azercell.