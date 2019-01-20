В новом году Azercell обрадовал еще 25 студентов

Лидер на телекоммуникационном рынке Азербайджана - компания Azercell Telecom объявила победителей Программы студенческой стипендии 2019 года, ежегодно проводимой в целях поддержки деятельности студентов.

В этом году в результате поэтапного отбора 25 студентов стали стипендиатами Azercell. Во встрече, организованной компанией 21 января с целью поздравить студентов, приняли участие президент ООО Azercell Telecom Вахид Мурсалиев и руководитель групп Sabah по академическим делам Министерства образования Эльдар Годжаев.

В своем выступлении Вахид Мурсалиев отметил, что политика корпоративной социальной ответственности компании всегда отличалась своей последовательностью, устойчивостью и прозрачностью. Он также отметил, что реализуемые компанией ежегодные программы студенческой стипендии и стажировки являются инвестициями в развитие молодежи в стране.

Отметим, что заявки на участие в программе студенческой стипендии, организованной Azercell, подали 1398 студентов. Отбор проводился в три этапа.

Первый отборочный этап состоял из оценки заявок и документов студентов, предоставленных в онлайн-режиме. На втором этапе 759 студентов прошли тестирование по логике и английскому языку. 66 студентов, успешно выполнивших тестовые задания, были приглашены на очное интервью. Студенты были оценены по таким критериям, как академические знания, мировоззрение, увлечение наукой и образованием и т.д.