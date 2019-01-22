Azercell поддержал учеников - участников Олимпиады
Школьники, показавшие в прошлом году высокие результаты на международных олимпиадах в области образования, успешно начали и этот год.
Так, на 15 Международной Жаутыковской олимпиаде, проходившей в Казахстане, в городе Алматы, учащиеся из Азербайджана добились больших успехов в области физики, математики и информатики. Ученики Республиканского лицея с уклоном физики, математики и информатики завоевали в общем пять медалей - четыре серебряных и одну бронзовую. Ученики 10 класса Абуталыб Намазов и Мурад Эйнизаде завоевали серебряные медали по информатике, учащийся 11 класса Рамиль Джабиев и ученик 10 класса Мурад Агазаде - серебряную медаль по математике, а ученик 11 класса Мурад Агаев - бронзовую медаль по математике.
В успехе наших школьников также сыграла свою роль компания Azercell Telecom, которая всегда отличалась реализацией проектов в области образования и содействием социальным проектам. Так, подготовка к международным олимпиадам по информатике проходит в Центре инноваций и предпринимательства Barama при ООО Azercell Telecom. В Центре созданы все условия для стимулирования подготовки школьников к олимпиадам, увеличения их научных и творческих инициатив, а также демонстрации их научного потенциала.
Для сведения отметим, что компания Azercell Telecom также оказала поддержку нашим школьникам на Международной олимпиаде по информатике, которая состоялась в прошлом году в одном из научно-технических центров Японии - городе Цукубе, а также на Международной командной олимпиаде школьников по информатике в Тбилиси.