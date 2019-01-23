Exclusive магазин от Azercell в Загатале
Лидер на телекоммуникационном рынке Азербайджана - ООО Azercell Telecom продолжает расширять сеть Exclusive магазинов по всей стране для обеспечения своих абонентов высококачественными услугами.
24 января компания предоставила в пользование жителей Загаталы новый магазин Azercell Exclusive по адресу: ул. Фаика Амирова, 8. Таким образом, число магазинов Azercell Exclusive по всей стране достигло 21.
Следует отметить, что новый магазин Azercell Exclusive оснащен самым современным оборудованием и организован в соответствии с концепцией Nordic. В этих магазинах абоненты могут протестировать и сравнить желаемую продукцию. Профессиональные специалисты по продажам всегда рады помочь покупателям с выбором, подключением к услугам и в других вопросах. Также в магазине абоненты могут приобрести различные аксессуары и устройства, поддерживающие мобильные технологии, и мобильные телефоны в кредит или за наличные средства.
Отметим, что в Exclusive офисах можно воспользоваться всеми услугами Azercell, за исключением переоформления номера на имя другого абонента и услуги детализации счета.
В связи с открытием нового магазина Azercell проводит специальную кампанию для своих абонентов в Загатале. Так, каждый абонент, приобретающий смартфон в новом магазине Azercell Exclusive, в течение семи дней, начиная с 24 января, получит подарочный баланс на сумму 150 AZN. Кроме того, 200 покупателям будет предложен специальный подарочный купон, который предоставит скидку до 50% при покупке номеров и аксессуаров.
Отметим, что Azercell Exclusive в Загатале будет обслуживать абонентов с понедельника по субботу с 09:00 до 19:00 (без перерыва) и по воскресеньям с 09:00 до 18:00 (без перерыва).
Ознакомиться с адресами офисов Azercell можно по ссылке https://www.azercell.com/az/contacts/office/.