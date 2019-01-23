Exclusive магазин от Azercell в Загатале

Лидер на телекоммуникационном рынке Азербайджана - ООО Azercell Telecom продолжает расширять сеть Exclusive магазинов по всей стране для обеспечения своих абонентов высококачественными услугами.

24 января компания предоставила в пользование жителей Загаталы новый магазин Azercell Exclusive по адресу: ул. Фаика Амирова, 8. Таким образом, число магазинов Azercell Exclusive по всей стране достигло 21.

Следует отметить, что новый магазин Azercell Exclusive оснащен самым современным оборудованием и организован в соответствии с концепцией Nordic. В этих магазинах абоненты могут протестировать и сравнить желаемую продукцию. Профессиональные специалисты по продажам всегда рады помочь покупателям с выбором, подключением к услугам и в других вопросах. Также в магазине абоненты могут приобрести различные аксессуары и устройства, поддерживающие мобильные технологии, и мобильные телефоны в кредит или за наличные средства.

Отметим, что в Exclusive офисах можно воспользоваться всеми услугами Azercell, за исключением переоформления номера на имя другого абонента и услуги детализации счета.