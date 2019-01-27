Воспользуйся шансом получить до 100 тысяч в подарок от Azercell

ООО Azercell Telecom продолжает предлагать своим абонентам выгодные кампании и в 2019 году. Azercell на этот раз совместно с ООО ABC Content радует Sim-Sim абонентов новой стимулирующей тиражной лотереей «Подарочный Баланс от Azercell». Кампания будет продолжаться с 24 января по 29 декабря 2019 года. Абоненты Azercell могут стать участником лотереи, пополнив свой баланс как минимум на 1 AZN разными способами оплаты (за исключением SimKredit и Paycell) и отправив пустой СМС на короткий номер 5353 (СМС бесплатный).

Sim-Sim абоненты, которые подключатся к стимулирующей тиражной лотерее в течение указанного периода, получат возможность накопить баллы и получить призы от Azercell:

- 1000 манатов каждый день

- 10 тысяч манатов каждый месяц

- Суперприз до 100 тысяч

Каждый участник может ознакомиться с условиями участия в лотерее, расписанием тиражей и получить информацию о победителях на сайте www.hediyyelibalans.az. Отметим, что в лотерее могут участвовать только абоненты, достигшие 18 лет.

Подключайтесь к кампании и воспользуйтесь шансом получить до 100 тысяч манатов в подарок от Azercell!

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите:

https://www.azercell.com/ru/personal/campaigns/monthly/hediyyelibalans/