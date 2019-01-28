«Мобильная глазная клиника» Azercell в Агдаме

"Мобильная глазная клиника", созданная ООО Azercell Telekom в 2011 году с целью организации диагностики и профилактики глазных заболеваний у детей, лишенных родительской опеки, а также оказания этих услуг престарелым лицам и малообеспеченным семьям, посетила среднюю школу для вынужденных переселенцев №18 поселка Гузанлы Агдамского района.

Во время поездки в Гузанлы 38 детей прошли бесплатное офтальмологическое обследование. При необходимости детям было назначено лечение, а также прописаны очки.

Обследование и лечение проводятся общественным объединением Xəzər Qayğıkeşlik Layihəsi при поддержке Azercell. За период своей восьмилетней деятельности "Мобильная глазная клиника" в рамках проекта побывала во многих школах-интернатах и детских домах Баку. Врачи клиники также побывали в регионах страны, оказав помощь всем, кто нуждался в лечении. Только за прошлый год было организовано 33 визита в регионы, в результате которых прошли обследование 1368 человек, 975 из которых были дети.