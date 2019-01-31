Уникальная кампания для абонентов GencOl5 от Azercell

ООО Azercell Telecom продолжает радовать своих абонентов выгодными кампаниями. На этот раз Azercell представляет новую кампанию для пользователей тарифного пакета GencOL5.

Так, только для абонентов GencOL5 с 1 по 15 февраля 2019 года Azercell проводит специальную кампанию GencOL8 Endirim («GencOL8 Скидочная Кампания»). В течение указанного периода пользователи GencOL5 имеют уникальную возможность подключиться к тарифному пакету GencOL8, заплатив всего 6 AZN.

Чтобы подключиться к кампании, абонентам тарифа GencOL5 необходимо отправить СМС с ключевым словом G8 на короткий номер 7575 или набрать USSD-код *750*4*2#YES на экране мобильного телефона. Абоненты, которые активировали тариф GencOl8 в рамках этой кампании, смогут воспользоваться скидочной ценой три раза в течение 90 дней.