Azercell оказал поддержку женщинам-предпринимателям

Центр Инноваций и Предпринимательства «Barama», созданный в 2009 году компанией Azercell, поддержал очередной проект в целях развития предпринимательской экосистемы в нашей стране и совершенствования бизнес-инноваций.

Так, «Barama» принимает активное участие в программе «Лаборатория Социального Предпринимательства». Отметим, что программа организована при поддержке Посольства США в Азербайджане центром «Education HUB», который специализируется в области образования. В рамках проекта в Центре Инноваций и Предпринимательства «Barama» была организована клиника стажировки.

В ходе двухдневной программы стажировки 15 молодых женщин из Барды, Мингячевира, Агдама и Евлаха будут осведомлены о существующих возможностях, финансовых ресурсах и другой соответствующей информации, которая касается социального предпринимательства. Также представители ряда действующих в Азербайджане банков и компании «Coca-Cola» поделятся информацией о программах, реализуемых ими в этом направлении. Участницы смогут узнать людей, имеющих опыт в области социального предпринимательства и обсудить способы избежания неудач в первые годы бизнес-деятельности. Отметим, что представительницы четырех регионов получат возможность поближе ознакомиться со стартап-проектами в Центре Инноваций и Предпринимательства "Barama".

Следует отметить, что за 10 лет своей деятельности Центр Инноваций и Предпринимательства «Barama», приняв у себя ряд международных мероприятий, провел ряд проектов, направленных на создание успешной бизнес-среды и развитие цифровой экосистемы в Азербайджане. В настоящее время «Barama»" является одним из основных центров инкубации стартапов в Азербайджане и успешно продолжает свою деятельность в этом направлении при поддержке ОАО «PASHA Bank».