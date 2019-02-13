Barama от ООО Azercell Telecom начинает новую инкубационную программу

Так, функционирующий уже десять лет центр запускает "Инкубационную программу Barama” для развития предпринимательской среды и цифровой экосистемы в стране. Цель программы - оказать помощь молодым стартапам и дать толчок развитию их бизнеса через различные ресурсы поддержки и услуги. Успешным стартапам в течение шести месяцев будет предоставлена бесплатная административная поддержка, профессиональные консультационные услуги, тренинги и возможность установить тесные деловые отношения с профессиональной бизнес-сетью.

Центр инноваций и предпринимательства Barama ООО Azercell Telecom в очередной раз предоставляет поддержку стартапам, желающим превратить свои инновационные и интересные идеи в успешный бизнес.

В инкубационной программе преимущество будет предоставляться информационным технологиям, виртуальным играм, медиа, технологиям здравоохранения (MedTech), интернет-вещам (IoT), финансовым технологиям (FinTech), инновационным решениям в сельском хозяйстве (AgTech), виртуальной реальности (VR), расширенной реальности (AR), искусственному интеллекту (AI), облачным вычислениям и бизнес-решениям, решениям в области страхования (InsurTech), путешествию и туризму (TravelTech) и программному обеспечению как услуге (SaaS) проектам.

Чтобы подать заявку на "Инкубационную программу Barama", необходимо перейти по ссылке https://gate.barama.az/registration.php и заполнить форму заявки в онлайн-режиме. Заявки принимаются до 15 марта 2019 года.

Далее представленные проекты будут оценены специалистами Barama, и в течение марта соответствующие критериям команды пригласят для участия во втором отборочном этапе, чтобы презентовать свои проекты и представить свои бизнес-планы. После объявления команд, успешно прошедши второй отборочный этап, они получат шанс реализовать свои проекты в Центре инноваций и предпринимательства Barama. Более подробную информацию о проекте можно найти на сайте www.barama.az.

Следует отметить, что с момента создания Центр инноваций и предпринимательства «Barama» поддержал множество стартапов, принял ряд крупных мероприятий и осуществил различные проекты, направленные на развитие цифровой экосистемы в Азербайджане. В настоящее время Barama - один из основных центров инкубации стартапов в Азербайджане и успешно продолжает свою деятельность в этом направлении при поддержке ОАО PASHA Bank.