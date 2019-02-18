Azercell стал главным партнером Фестиваля буктрейлеров

Для участия в фестивале нет возрастных ограничений. Так, участвовать в фестивале может каждый желающий, сняв буктрейлер на свою любимую книгу азербайджанских писателей и зарегистрировав его на официальном сайте фестиваля ( www.booktrailer.az ).

Целями фестиваля являются пропаганда книг и книгочтения в обществе, поддержка и развитие креативных форм отношений к книгочтению, выявление талантливых и креативных представителей молодежи в сфере кино (режиссеров, операторов, художников, актеров, гриммеров и т.д.), развитие буктрейлеров как искусство и направление в бизнесе.

Фестиваль проводится при организационной поддержке Министерства культуры Азербайджана, Международного центра мугама и киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. В этом году в фестивале представлена новая номинация для участников.

Победителю номинации «Лучший мобильный буктрейлер» Azercell вручит 1000 AZN. Каждый желающий может снять свой любимый буктрейлер на мобильный телефон и заполучить шанс выиграть приз в 1000 AZN, подав заявку на участие в фестивале по этой номинации.

Количество буктрейлеров, которые может представить один участник, не ограничено. Подробную информацию об условиях и требованиях фестиваля можно получить на официальном сайте фестиваля www.booktrailer.az и на фейсбук-странице www.facebook.com/BooktrailerFest. Также по всем вопросам можно обращаться по e-mail адресу: [email protected].

Отметим, что Министерство культуры вручит 1000 AZN победителю первого места, 800 AZN - каждому из двух победителей второго места и 500 AZN - каждому из трех победителей третьего места. Победителя номинации «Самый лучший мобильный буктрейлер», снявшего буктрейлер на мобильный телефон, ждет награда в 1000 AZN от компании Azercell.

Следует отметить, что последний день приема работ - 1 апреля 2019 года.