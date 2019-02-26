Azercell рассказал об итогах прошлого года

Первый GSM оператор в Азербайджане - компания Azercell, которая внедрила в стране ряд технологических новинок и целью которой является облегчение и дигитализация жизни абонентов посредством современных услуг и инновационных решений, сохраняет позицию лидирующего мобильного оператора с рыночной долей 49% в секторе мобильной связи Азербайджана.

Сеть Azercell охватывает 99,10% территории страны (исключая оккупированные территории) и 99,8% населения.

Компания Azercell как крупнейший налогоплательщик ненефтяного сектора страны в 2018 году перечислила в госбюджет 94,5 миллиона манатов, а за последние 22 года эта сумма составила 1 миллиард 732,3 миллиона манатов.

В прошлом году Azercell инвестировал 59,5 миллиона долларов США в развитие телекоммуникации в стране, за последние 22 года - более 1 миллиарда 527 миллионов долларов США.

На развитие человеческих ресурсов в 2018 году компания направила около 880 000 долларов США, 266 000 долларов - на социальные проекты.