Azercell на "Карьерной выставке ADA 2019"
Лидер на телекоммуникационном рынке Азербайджана - ООО Azercell Telecom продолжает свою деятельность, направленную на личностное и академическое развитие студентов.
Azercell принял активное участие в "Карьерной выставке ADA 2019", организованной в университете ADA 1 марта. На выставке специалисты департамента человеческих ресурсов компании Azercell ответили на вопросы, интересующие выпускников и студентов, проинформировали их о текущих вакансиях, а также программах, проводимых для студентов.
Отметим, что основной целью организации выставки в университете ADA является создание представления о потребностях рынка занятости у молодых людей, оказание им помощи в выборе карьеры, предоставив возможность напрямую пообщаться с наиболее известными организациями на рынке труда.
В выставке, которая проходила с 28 февраля по 2 марта, 1 марта приняли участие компании, представляющие сферы ИТ и телекоммуникаций.
ООО Azercell Telecom ежегодно проводит программы студенческой стипендии и стажировки с целью поддержки талантливой молодежи. В этом году в рамках программы студенческой стипендии были оценены 1 398 заявок, и в результате поэтапного отбора 25 студентов были удостоены звания стипендиатов Azercell.
Наряду со стипендией от Azercell в размере 200 AZN, которую студенты будут получать до окончания высшего образования, победители также получили возможность расширить свои знания в области телекоммуникаций, получить приглашение на корпоративные мероприятия компании, принять участие в различных тренингах, информационных сессиях и курсах.
Azercell и впредь продолжит оказывать поддержку талантливой молодежи в построении успешной карьеры.