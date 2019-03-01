Azercell на "Карьерной выставке ADA 2019"

Лидер на телекоммуникационном рынке Азербайджана - ООО Azercell Telecom продолжает свою деятельность, направленную на личностное и академическое развитие студентов.

Azercell принял активное участие в "Карьерной выставке ADA 2019", организованной в университете ADA 1 марта. На выставке специалисты департамента человеческих ресурсов компании Azercell ответили на вопросы, интересующие выпускников и студентов, проинформировали их о текущих вакансиях, а также программах, проводимых для студентов.

Отметим, что основной целью организации выставки в университете ADA является создание представления о потребностях рынка занятости у молодых людей, оказание им помощи в выборе карьеры, предоставив возможность напрямую пообщаться с наиболее известными организациями на рынке труда.

В выставке, которая проходила с 28 февраля по 2 марта, 1 марта приняли участие компании, представляющие сферы ИТ и телекоммуникаций.