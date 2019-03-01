Azercell провел семинар для студентов "Узнайте, как создать сайт за один день"

Центр, используя свой богатый опыт, связи с профессиональными наставниками и поддержку влиятельных сотрудников, в очередной раз собрал студентов вместе и предоставил молодым талантам возможность реализовать свои идеи. Так, при поддержке центра стартапом " Owbike " был проведен семинар для студентов на тему "Узнайте, как создать сайт за один день". В ходе семинара студенты были обучены поиску компаний, которые нуждаются в создании сайта, исследованию рынка, правильной подготовке контента веб-сайтов, а также созданию и представлению сайтов для компаний в рамках системы "Owbike".

Первый бизнес-инкубатор Азербайджана - Центр инноваций и предпринимательства Barama, который собирается отметить 10-летие своей деятельности, при поддержке ООО Azercell Telecom и PASHA Bank продолжает вносить свой вклад в развитие сферы информационных технологий в нашей стране.

На тренинге также были обсуждены такие темы, как преимущества качественно подготовленных сайтов для компаний, определение правильной стратегии контента и другие актуальные темы.

Цель семинара - научить студентов основам специальности «Управление контентом» (Content Management) и содействовать их будущей профессиональной деятельности в этом направлении. Стартап Owbike и впредь продолжит проведение бесплатных семинаров.

Отметим, что стартап Owbike, резидент Центра инноваций и предпринимательства "Barama" - это система создания облачного сайта. Предприниматели с помощью этой системы, не обладая какими-либо техническими знаниями, имеют возможность с легкостью создать бизнес-сайт, который увеличит их доходы.

Отметим, что Центр инноваций и предпринимательства Barama ООО Azercell Telecom - это проект, созданный для поддержки предпринимательства в Азербайджане. Центр в основном поддерживает проекты и стартапы, которые функционируют в области информационных технологий и содействует их трансформации в независимую компанию.