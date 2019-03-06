Бесплатные офтальмологические обследования от Azercell

Лидер на телекоммуникационном рынке Азербайджана - ООО Azercell Telecom особое место в своей деятельности уделяет социальным проектам.

"Мобильная глазная клиника", созданная при поддержке компании Azercell 1 июня 2011 года, является одним из таких проектов. Услугами "Мобильной глазной клиники", созданной с целью обеспечения офтальмологического обследования и профилактики глазных заболеваний у детей, лишенных родительской опеки, также пользуются престарелые, малообеспеченные семьи и вынужденные переселенцы.

В феврале этого года врачи клиники посетили Центр реабилитации и социологии №5 Общественного объединения помощи детям-инвалидам “Мушвиг”, расположенный в поселке Сахил Гарадагского района. В рамках проекта 25 детей прошли офтальмологическое обследование. При необходимости детям было назначено лечение, а также прописаны очки.