Azercell присоединился к Неделе кибербезопасности

В рамках Недели кибербезопасности Azercell проводит в общеобразовательных учреждениях тренинги для детей, их родителей и учителей на тему безопасного пользования интернетом. С 4 по 7 марта в Шамкире при поддержке Azercell Центром развития учителей Азербайджана был проведен тренинг на тему ”Интернет-безопасность и цифровое гражданство". Следует отметить, что в тренинге приняли участие 166 школьников, 38 учителей и родителей.

Впервые в Азербайджане с 11 по 15 марта проходит международная Неделя кибербезопасности, организованная Министерством транспорта, связи и высоких технологий с целью повышения осведомленности в области кибербезопасности, формирования культуры кибербезопасности и обеспечения защиты информационных процессов.

В ходе тренингов участникам предоставляется информация об опасностях на пространстве интернета, который стал неотъемлемой частью жизни как взрослых, так и детей. На тренингах, в которых принимают участие сотни слушателей, школьникам прививается понятие кибербезопасности, изучаются степень и причины опасности интернета. Дети имеют возможность ознакомиться с безопасными порталами и обучиться правилам пользования безопасными поисковыми сайтами. В ходе тренингов рассказывается об опасных играх в интернете, экстремизме, способах борьбы с кражей финансовых данных и частной информации людей, предоставляется подробная информация об интернет-безопасности, безопасной домашней среде, трудностях, с которыми могут столкнуться ученики.

На тренингах родители и учителя обучаются защите устройств от киберугроз, кибербезопасности логинов и паролей, безопасным методам обмена, получают рекомендации по эффективному пользованию интернетом, предоставляются списки безопасных ресурсов, созданных для детей, а также материалы, обучающие основам безопасного пользования интернетом.

Подобные тренинги, которые проводятся в регионах Азербайджана для школьников, родителей и учителей по инициативе Azercell, будут организованы компанией и в будущем. Очередной тренинг ООО Azercell Telecom в рамках Недели кибербезопасности состоится 11-15 марта в Гяндже.

Поскольку количество и охват киберугроз в мире расширяются, все чаще возникает потребность в системах и программах родительского контроля. С этой точки зрения программа «Azercell Plus Защита», которая реализуется уже три года, имеет большое значение. В состав программы входят услуги «Универсальная защита», «Защита для Android» и «Родительский контроль», разработанные для обеспечения безопасности детей в cети. Это приложение позволяет контролировать публикации и изменения в списке друзей ребенка в соцсетях, быть в курсе групп, в которых он состоит, определять местонахождение и устанавливать безопасную область нахождения.

Отметим, что в числе целей Недели кибербезопасности важное место занимает повышение уровня осведомленности населения в этой области. В рамках Недели при поддержке различных структур будут организованы различные форумы, мероприятия и конкурсы.