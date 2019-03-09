Azercell оказывает помощь студентам для построения успешной карьеры

Компания Azercell Telecom, которая в процессе своей деятельности постоянно проводит различные программы и участвует в карьерных выставках с целью поддержки студентов, в очередной раз оказала им помощь для построения успешной карьеры.

На выставке, где приняли участие ведущие компании рынка труда и сотни молодых людей, специалисты департамента человеческих ресурсов компании Azercell ответили на вопросы, интересующие выпускников и студентов, проинформировали их о текущих вакансиях в компании, а также студенческих программах стипендии и стажировки, проводимых для студентов.

Отметим, что основной целью выставки является оказание поддержки в трудоустройстве образованным, талантливым, опытным и перспективным молодым людям, а также создание благоприятных условий для их ознакомления с текущими вакансиями, доступными в компаниях.

Компания Azercell, которая отличается своими проектами, направленными на развитие молодежи и впредь продолжит свою деятельность в этом направлении.