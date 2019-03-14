Подарок на Новруз от Azercell
Лидер сектора мобильной связи в стране - ООО Azercell Telecom продолжает радовать своих абонентов в канун праздника Новруз.
На этот раз Azercell предлагает специальную кампанию для меломанов с целью создать у своих абонентов праздничное настроение. Так, с 15 марта по 15 апреля Azercell предоставит в подарок 30-дневную бесплатную подписку на ZVUK (онлайн музыкальное приложение) абонентам, заказавшим месячный мобильный интернет-пакет в размере 1GB, 5GB, 10GB, 50GB (Безлимитный интернет) или активировавшим один из тариф пакетов GəncOl5, GəncOl8, Hədsiz, Hədsiz İnternet.
С доступом к 40 миллионам музыкальных треков на смартфоне услуга ZVUK позволяет подписчикам создавать свои собственные плейлисты, слушая любую музыку и добавляя новые треки.
Чтобы воспользоваться услугой в рамках кампании, достаточно загрузить мобильное приложение ZVUK с платформ Google Play (Android) или App Store (iPhone).
ООО Azercell Telecom поздравляет народ Азербайджана с праздником Новруз! Проведите эту весну еще лучше с Azercell!
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите:
https://www.azercell.com/ru/personal/campaigns/campaigns_internet/zvukhediyye/