Компания Azercell, которая всегда отличается инновационными идеями и решениями в сфере обслуживания клиентов, предоставляет в пользование своих абонентов услугу личный кабинет “Мой кабинет” с более современным дизайном. «Мой кабинет» - это виртуальный помощник, позволяющий абонентам экономить время и выполнять большинство операций в самые кратчайшие сроки.

Таким образом, «Мой кабинет» предоставляет возможность в режиме онлайн выполнять следующие операции, не обращаясь в офисы Обслуживания Клиентов или Телефонного Центра Azercell:

- получить полную информацию о балансе номера и интернет-балансе

- заказать, обновить и деактивировать интернет-пакеты и роуминг интернет-пакеты

- изменить тарифный пакет

- управлять линией номера

- отслеживать историю платежей на баланс номера за последние 6 месяцев

Кроме того, абоненты могут использовать «Мой кабинет» для пополнения баланса номера, отправки сообщений, приостановки рекламных сообщений от Azercell и компаний-поставщиков контента, а также в разделе «Услуги» деактивировать/активировать услуги "Роуминг", "Kəscell+", переадресация звонков, "Gizlətcell", "Simurg" и т.д.

Отметим, что компания Azercell, которая стремится внедрить самые последние инновации цифрового мира, представляет новый личный кабинет в «адаптивном» (“responsive”) дизайне. Дизайн кабинета чувствителен к размеру экрана и автоматически адаптируется к размерам экрана и браузера в зависимости от характеристик используемого устройства.

Еще одной новой особенностью «Моего кабинета» является наличие «Быстрого доступа», то есть возможности войти в кабинет с помощью одноразового пароля.

Стоит отметить, что пользователи Android и İOS могут добавить приложение «Мой кабинет» на свои смартфоны в соответствии с инструкциями, приведенными ниже и использовать в любое время как и другие мобильные приложения.

https://www.azercell.com/ru/personal/services/selfservice/kabinetim/

Мы верим, что услуга «Мой кабинет», которая позволяет выполнять ряд операций в онлайн-режиме, будет полезна для облегчения повседневной жизни наших абонентов.