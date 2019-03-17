Azercell продолжает радовать своих абонентов в Новруз

На этот раз с 19 по 31 марта каждому абоненту, приобретающему новый Sim-Sim номер, Azercell предоставляет бесплатно в подарок 500 внутрисетевых минут.

Лидер на телекоммуникационном рынке Азербайджана - Azercell, продолжает радовать своих абонентов в канун праздника Новруз.

Для получения дополнительной информации о компании пройдите по ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/campaigns/monthly/welcomecamapaign/.

Azercell не забыл и про своих абонентов, путешествующих в праздники за рубежом, в очередной раз расширив список стран, в которых действуют интернет-роуминг пакеты, - это ОАЭ и Китай.

Таким образом, абоненты Azercell имеют возможность использовать интернет-роуминг пакеты в сетях более чем 70 операторов, функционирующих в 52 странах, и этот список постоянно обновляется.

Следует отметить, что Azercell предлагает своим абонентам два пакета для пользования интернет-услугами в роуминге: интернет-пакет объемом 1GB за 19,90 AZN или интернет-пакет объемом 400MB за 9,90 AZN.

Напомним, в настоящее время в таких популярных направлениях как Турция, Грузия, США, Катар, Беларусь, Финляндия, Узбекистан, Новая Зеландия, ОАЭ и Китай, абоненты Azercell могут пользоваться мобильным интернет-пакетом без необходимости выбора сети приоритетного оператора, так как интернет-роуминг пакеты действительны в стране во всех сетях.

Для получения дополнительной информации об интернет-роуминг пакетах пройдите по ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/roaming/internetroaming/

Не упустите возможности, предлагаемые Azercell на праздник Новруз! Будьте на связи со своими близкими и родными в эти праздники!