Поддерживаемый Azercell стартап Dataforest стал победителем Всемирного саммита по информационному обществу

На этот раз Dataforest, один из молодых резидентов центра, добился большого успеха и стал чемпионом Всемирного саммита по информационному обществу (WSIS) в категории "Применение ИКТ: преимущества во всех аспектах жизни - электронный бизнес" (Action Line 7. ICT Application: Benefits in all aspects of life - E-business).

WSIS, впервые проведенный в 2012 году, считается крупнейшим собранием, на котором обсуждаются цифровые тенденции, инновации и проблемы.

Стартап Dataforest был одним из 1064 проектов, утвержденных общим собранием акционеров WSIS. Ожидается, что на форуме WSIS, который пройдет в Женеве с 8 по 12 апреля 2019 года, будут награждены 18 победителей и 72 проекта-чемпиона общества WSIS, набравших более двух миллионов голосов.

Dataforest - это уникальная платформа, которая объединяет людей, а также компании, желающие заработать в свободное время, загружая и обмениваясь своими данными в любой точке мира. Dataforest - это качественный, быстрый и удобный источник, объединяющий различную информацию. Стартап, созданный в Лаборатории глобального стартапа Массачусетского технологического института (MIT) в 2018 году, за короткое время добился больших успехов и в нашей стране. Так, проект, ставший победителем MIT GSL Azerbaijan Demoday, был награжден как “Стартап года” на AWITA 2018.