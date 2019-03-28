Azercell продолжил бесплатные офтальмологические обследования в праздник Новруз
"Мобильная глазная клиника", которая функционирует по инициативе ООО "Azercell Telecom", является одним из важных социальных проектов, поддерживаемых компанией.
За время своей деятельности клиника оказала медицинскую помощь более чем 7500 человек, посетила детские дома и школы, расположенные не только в Баку, но и в различных регионах Азербайджана. Только за 2018 год в “Мобильной глазной клинике” прошли обследование 1368 человек.
Очередной визит клиники был организован в праздничные дни в “Центре дневного ухода” Общественного объединения “Поддержка развитию детей и молодежи” Нефтчалинского района. В рамках визита были обследованы 65 человек с жалобами на боли в глазах. При необходимости пациентам было назначено лечение, а также были розданы оптические очки.
Отметим, что услугами "Мобильной глазной клиники", созданной с целью обеспечения офтальмологического обследования и профилактики глазных заболеваний у детей, лишенных родительской опеки, также пользуются престарелые лица, малообеспеченные семьи и вынужденные переселенцы. Все мероприятия по обследованию и лечению проводятся Общественным объединением "Xəzər Qayğıkeşlik Layihəsi" при поддержке Azercell.