Azercell продолжил бесплатные офтальмологические обследования в праздник Новруз

За время своей деятельности клиника оказала медицинскую помощь более чем 7500 человек, посетила детские дома и школы, расположенные не только в Баку, но и в различных регионах Азербайджана. Только за 2018 год в “Мобильной глазной клинике” прошли обследование 1368 человек.

Очередной визит клиники был организован в праздничные дни в “Центре дневного ухода” Общественного объединения “Поддержка развитию детей и молодежи” Нефтчалинского района. В рамках визита были обследованы 65 человек с жалобами на боли в глазах. При необходимости пациентам было назначено лечение, а также были розданы оптические очки.

Отметим, что услугами "Мобильной глазной клиники", созданной с целью обеспечения офтальмологического обследования и профилактики глазных заболеваний у детей, лишенных родительской опеки, также пользуются престарелые лица, малообеспеченные семьи и вынужденные переселенцы. Все мероприятия по обследованию и лечению проводятся Общественным объединением "Xəzər Qayğıkeşlik Layihəsi" при поддержке Azercell.