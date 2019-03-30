Самые доступные интернет-роуминг пакеты от Azercell

Так, начиная с 29 марта абоненты Azercell имеют возможность воспользоваться дневным интернет-роуминг пакетом в размере 100MB всего за 3,90 AZN. Интернет-роуминг пакеты от Azercell – это лучшее решение, позволяющее предотвратить непредвиденные расходы по интернету абонентам, которые путешествуют за границу.

Azercell предлагает своим абонентам еще два пакета для пользования интернет-услугами в роуминге: интернет-пакет объемом 1GB за 19,90 AZN или интернет-пакет объемом 400MB за 9,90 AZN.

Эти пакеты действительны в сетях более чем 70 операторов, функционирующих в самых посещаемых 52 странах мира, число которых постоянно увеличивается. Более того, в таких популярных направлениях как Турция, Грузия, США, Катар, Беларусь, Финляндия, Узбекистан, Новая Зеландия, ОАЭ и Китай, абоненты Azercell могут пользоваться мобильным интернет-пакетом без необходимости беспокоиться о ручном выборе сети приоритетного оператора, так как интернет-роуминг пакеты действительны в этих странах во всех сетях.

Не упустите возможность оставаться онлайн в роуминге с Azercell!

Для получения дополнительной информации об интернет-роуминг пакетах, пожалуйста, посетите:

https://www.azercell.com/ru/personal/roaming/internetroaming/