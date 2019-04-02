Сдай старый мобильный телефон и получи смартфон 4G Nokia

Компания Azercell Telecom, всегда учитывающая желания своих абонентов, в очередной раз радует их новой кампанией.

Так, с 3 по 30 апреля всем абонентам предоплатной системы (Sim-Sim) Azercell предоставляется возможность сдать свой старый мобильный телефон в одну из точек продаж Azercell и получить скидку до 25% на телефоны Nokia 1, Nokia 2.1, Nokia 3.1, Nokia 3.1 Plus, Nokia 5.1, Nokia 5.1 Plus, Nokia 6.1 или Nokia 7.1.

Кроме того, кэшбэк от суммы покупки до 150 AZN делится на равные части и возвращается на баланс номера в течение шести месяцев в качестве подарка.

Не упустите возможность почувствовать скорость 4G Azercell на своем новом смартфоне 4G Nokia!

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите:

https://www.azercell.com/ru/personal/campaigns/monthly/cashback/