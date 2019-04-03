При поддержке Azercell продолжаются стартап-туры в рамках проекта “От идеи к бизнесу”

11:43

Проект "I2B - От идеи к бизнесу" успешно продолжает свою деятельность по поддержке стартапов, а также содействие в реализации инновационных идей. На этот раз в рамках проекта объявлены самые успешные стартап-команды Сумгайыта и Гянджи. Проект, реализуемый Министерством транспорта, связи и высоких технологий, Общественным объединением по “Региональному развитию” Фонда Гейдара Алиева, Фондом молодежи Азербайджана, Программой развития ООН, компанией "Microsoft" и ООО "Azercell Telecom", смог завоевать большой интерес молодежи Сумгайыта и Гянджи. Более 100 молодых людей приняли участие в стартап-туре, который был проведен в Центре Гейдара Алиева в Сумгайыте.

В начале мероприятия состоялась информационная сессия, в которой была представлена информация о концепции проекта ”I2B - От идеи к бизнесу", целях стартап-туров в рамках проекта, достигнутых результатах и планах на будущее. Затем организаторами был проведен тренинг для участников, охватывающий актуальные вопросы формирования стартап-команд, правильной подготовки презентации проекта, способов продажи проекта инвесторам, изучения рынка. На следующем этапе была сформирована команда участников, которая прошла подготовку к конкурсу у профессиональных наставников. В конкурсе команды представили жюри свои идеи. Согласно решению жюри, проекты "Part of me”, “Keep hot” и “Military modul” заняли соответственно I, II и III места. Следующий стартап-тур после Cумгайыта состоялся в Гяндже. После информативной части мероприятия был проведен небольшой бизнес-тренинг для подготовки стартапов к основному конкурсу и сформированы команды из участников. На основе модели “Сanvas” были разработаны бизнес-схемы каждого из этих проектов. Во второй части команды представили свои идеи жюри, после каждого выступления состоялись обсуждение проекта и интерактивная сессия вопросов и ответов. Жюри удостоило 1-го места по региону проект "Biobone", 2-го места - “Здоровая еда”, 3-го места - “P4Y” (Platform for Youth).