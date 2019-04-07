Стартап Azercell на конкурсе Seedstars World

В мероприятии, которое состоялось в швейцарском городе Лозанна, приняли участие стартап-команды из 75 стран, представители государств, инвесторы, творческие лица, а также наставники из влиятельных компаний. 64 наиболее успешных стартап-проекта, представляющих Африку, Латинскую Америку, Азию, Восточную Европу и Ближний Восток, боролись за то, чтобы стать победителем и выиграть инвестицию до 500 000 долларов США для решения глобальных проблем в области финансов, здравоохранения, образования, сельского хозяйства и энергетики.

Центр инноваций и предпринимательства Barama ООО Azercell Telecom принял участие в очередном международном мероприятии. На этот раз центр cовместно со стартапом Onbranch, победителем конкурса Seedstars World, принял участие в саммите Seedstars.

В итоге победителем саммита Seedstars стал стартап Blended из Аргентины.

Конкурс Seedstars World ищет талантливых стартапов, нацеленных на решение региональных проблем и разработку прибыльных устойчивых продуктов для глобального рынка для поддержки их регионального бизнеса и развития. Целью этого мероприятия является выявление предпринимателей, разрабатывающих решения, которые доступны в развивающихся странах и соответствуют целям в области устойчивого развития ООН.

Центр инноваций и предпринимательства Barama, поддерживающий развитие проектов и новосозданных стартапов в области информационных технологий и содействующий их превращению в независимые компании, тесно сотрудничает со швейцарской компанией Seedstars и вот уже шесть лет является местным организатором конкурса Seedstars Baku.

Центр Barama, являясь первым в стране бизнес-инкубатором, сотрудничает со стартапами на каждом этапе их развития, обеспечивая их средствами, ресурсами и знаниями, необходимыми для успеха.