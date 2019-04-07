Azercell продолжает организовывать бесплатные офтальмологические обследования

«Мобильная глазная клиника», функционирующая при поддержке компании, продолжает успешно проводить осмотры с 2011-го года. 3 апреля 2019-го года клиника организовала очередной визит в среднюю школу № 1, расположенную на территории военного городка поселка Пирякушкуль. В рамках визита были обследованы 52 человека. При необходимости пациентам было назначено лечение, а также были розданы оптические очки.

Отметим, что услугами «Мобильной Глазной Клиники», созданной с целью обеспечения офтальмологического обследования и профилактики глазных заболеваний у детей, лишенных родительской опеки, также пользуются престарелые лица, малообеспеченные семьи и вынужденные переселенцы. Все мероприятия по обследованию и лечению проводятся Общественным объединением Xəzər Qayğıkeşlik Layihəsi при поддержке Azercell.