Azercell на Международной выставке-форуме TIBO-2019

Азербайджанскую делегацию в составе 15 представителей госорганов и частных компаний возглавляет заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде.

Azercell в составе азербайджанской делегации участвует в 26-м Международном форуме по информационно-коммуникационным технологиям TIBO-2019 в Минске.

Собравший 100 представителей из 16 стран, TIBO считается одним из масштабных мероприятий в области ИКТ в странах СНГ и Балтии. Форум имеет большое значение для компании Azercell в установлении новых партнерских отношений в целях расширения технических и деловых возможностей и использования опыта внедрения новейших технологических тенденций в жизнь современного общества.

Азербайджан представлен на TIBO-2019 национальным павильоном, который демонстрирует достижения нашей страны в области ИКТ. Павильон нашей страны награжден как “Лучший стенд” форума.

Стремясь сделать инновации в цифровом мире доступными для абонентов, Azercell воспользуется международным опытом и усовершенствует свою деятельность в этом направлении.