Икрам Нур, автор haqqin.az 02:32

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что турецкая наступательная операция против курдов на северо-востоке Сирии была «необоснованной» и Анкара «двигается в неверном направлении». И вообще, «Турция поставила нас в ужасную ситуацию», – объявил Эспер, выступая вчера, 24 октября, на проходящем в преддверие совещания НАТО в Брюсселе заседании «Германского фонда Маршалла».

Причина столь эмоционального заявления понятна - соглашение «Эрдоган-Путин», состоявшееся 22 октября, согласно которому турецкие и российские силы будут осуществлять совместное патрулирование «зоны безопасности» в Сирии. Получается интересно, хоть и двусмысленно. Соглашение «Эрдоган-Пенс» американский истеблишмент горячо приветствовал, а Трамп назвал «прекрасным результатом, который спасет миллионы жизней». Конкретизация же некоторых деталей этого соглашения с российской стороной и фактическое присоединение к нему Москвы - «ужасная ситуация» и «движение в неверном направлении». Нужно отметить, что истерия американских политиков от турецкой операции в Сирии пошла на убыль и голоса о «стратегической ошибке» и даже «предательстве» Трампа всего, чего можно - звучат уже тише. Но это совершенно не означает, что Эрдогана решили оставить в покое. Совсем наоборот. После внимательного просмотра информации о шевелениях на Капитолии, особенно после того, как президент США и его сторонники в Конгрессе взялись за отмену антитурецких санкций, крепнет, знаете ли, убеждение в том, что в ближайшие месяцы мы станем зрителями увлекательного медийно-политического шоу по демонизации Реджепа Тайипа Эрдогана. И его сценарий пишется вашингтонским антитурецким лобби уже сейчас. Проамериканские прокси из курдских Сирийских демократических сил, они же SDF, это уже почувствовали и находятся на «низком старте». Еще сутки назад их командующий, генерал Мазлум Абди благодарил Трампа за «неустанные усилия, положившие конец жестокой турецкой атаке» и за обещание дальнейшей поддержки со стороны США. Спустя 24 часа настроение начало меняться. Прежде всего, отдел пропаганды SDF начал активно вбрасывать в информационное поле сообщения о «многочисленных нарушениях Анкарой условий перемирия». Забывая при этом сообщить, что действительно имевшие место вооруженные столкновения происходят между курдскими отрядами и «зеленой пехотой».

И разбираться, кто там первый начинает стрелять - совершенно бесполезно, поскольку, во-первых, стороны испытывают друг к другу такую «личную неприязнь, что даже кушать не могут», пока не постреляют друг в друга. А, во-вторых, что одни, что другие - это не воинские формирования, связанные воинской дисциплиной и субординацией, вышестоящее командование в грош не ставящие. И каждый их полевой атаман - сам себе президент и генералиссимус. Словом, как сказал один известный политик в прошлом веке, «оба хуже». Но всю вину будут перекладывать на Эрдогана. Словом, SDF уже начало «накидывать» обвинения в адрес Анкары, каждое из которых тянет на Международный трибунал в Гааге. Уже объявлено о гибели с момента начала турецкой операции 250 мирных граждан, в том числе - женщин и детей, о 300-х «пропавших без вести», о десятках пострадавших в результате применения то ли белого фосфора, то ли химического оружия. Но это - «в поле». В вашингтонских же офисах тоже не сидят сложа руки. С одной стороны прижать Эрдогана, а заодно - и Трампа, готовятся через «досье Халкбанка». Рон Уиден, влиятельный член Финансового комитета Сената США заявил о том, что начал расследование, чтобы выяснить отношения между Халкбанком и представителями администрации Трампа. В официальном письме, адресованном министру финансов США Стивену Мнучину, он потребовал предоставить ему к 20-му ноября информацию о том, «просил ли Трамп или кто-либо, действующий от имени президента, его, Мнучина, обрабатывать, вмешиваться или иным образом заниматься проблемами Турции, связанными с Халкбанком?».