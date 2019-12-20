На протестных акциях в Иране погибли свыше 200 человек наши подробности
Многотысячные народные протесты и их последующее жестокое подавление в Иране оказали беспрецедентное влияние на все иранское общество, отразившись некоторым образом и на всем мире. Иранские власти официально не называли количество жертв при подавления демонстраций, однако Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в опубликованном на сайте ООН заявлении сообщила, что во время массовых акций с 15 ноября по 2 декабря были убиты по меньшей мере 208 человек, в том числе 13 женщин и 12 детей, а до семи тысяч человек арестованы в 28 из 31 провинции Ирана.
В заявлении Бачелет утверждается, что бойцы добровольного ополчения «Басидж» и Корпуса стражей исламской революции участвовали в расстреле демонстрантов. «Проверенная видеозапись показывает, что против демонстрантов были применены жестокие акты насилия, в том числе вооруженные сотрудники сил безопасности стреляли с крыши здания управления юстиции в одном городе и из вертолетов в другом. Мы также получили кадры, на которых видно, что силы безопасности стреляют по безоружным демонстрантам - в спины, когда они убегают, а другим прямо в лицо и в жизненно важные органы - иными словами, это просто убийство. Это явные нарушения международных норм и стандартов применения силы и серьезные нарушения прав человека», - отмечается в докладе.
Сообщается также, что во время стычек с полицией пострадали не только демонстранты, но и люди, наблюдавшие за происходящим на улице и из окон своих домов.
По данным payvand.com, все трупы с улиц и из больниц забрали службы безопасности, сообщив родственникам погибших, что всех похоронят в безымянных могилах. Это было сделано, чтобы не допустить проведение похоронных церемоний, которые, с одной стороны, выявят число погибших, а с другой - каждая погребальная церемония грозит перерасти в антиправительственную демонстрацию. Однако в некоторых случаях тела продавали семьям, как это случилось с 35-летней домохозяйкой Аминой Шахбази, которую убили выстрелом в шею, когда она оказывала помощь раненному в ногу демонстранту. По словам ее родственников, сотрудники полиции забрали тело Шахбази из больницы и только после долгих настоятельных требований на третий день выдали его за одну тысячу долларов.
В то же время, когда власти в лице президента Хасана Роухани и командующего Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Али Джафари объявили протестующих головорезами, мятежниками, пособниками мирового империализма, а именно Великобритании, Израиля и Великой Сатаны – США, в дома погибших демонстрантов стали поступать звонки с соболезнованием из-за границы от шахской семьи. Об этом открыто заявили родители застреленного во время акции в городе Карадж Поуйи Бахтиари, ставшего знаковой фигурой в истории последних протестов. Он с первого дня протестов снимал и выставлял видео акций в интернете.
На митинге 9 ноября, где он был с матерью Нахидой Ширбишех, 27-летнего Поуйи выстрелом в голову убили полицейские. Мать Поуйи также стала символом последней протестной волны. Ширбишех объявила, что ее сын стал шехидом в борьбе, которая продолжается 40 лет. А отец Поуйи Манучехр Бахтиари сообщил СМИ, что принял соболезнование шахской семьи, которая связалась с ним по телефону. «Спасибо всем и принцу Реза Пехлеви за выраженную ими поддержку мне и нашей семье», - написал Бахтиари в Instagram.
Семья Поуйи отказалась от предложенной властями «платы за кровь», которая в соответствии с исламскими законами выдается в качестве финансовой компенсации пострадавшим или наследникам жертвы в случаи убийства, телесных повреждений или материального ущерба. Бахтиари заявили, что похороны сына прошли в окружении 20 сотрудников полиции. А Ширбишех и другие матери погибших в ноябрьских акциях людей призвали население страны 8 января 2020 года выйти на улицы городов, чтобы почтить минутой молчания 40-й день убийства участников антиправительственных демонстраций.
Как сообщил haqqin.az иранский политолог Ахмед Хусейни, протесты в ИРИ еще не прекратились.
«Студенческая молодежь организовывает в университетах группы, объявляя, что намерена бороться за освобождение арестованных студентов, на самом же деле молодые люди ищут новые формы гражданского неповиновения. Такие группы существуют в университетах Тегерана, Тебриза, Исфахана и других крупных городов», - утверждает Хусейни.
По его данным, до сих пор в заключении находятся десятки студентов тебризского университета. В некоторых городах молодежь опробовала короткие акции гражданского неповиновения: перекрывали подожженными шинами центральную улицу, вывешивали антиправительственные плакаты и быстро расходились, не вступая в столкновения с полицией. Вся такая акция занимает несколько минут.
Стоит сказать, на беспрецедентный прямой контакт иранцев с монаршей семьей и самоорганизацию протестно настроенной части населения властям в Тегеране пришлось как-то реагировать. В качестве контрмеры секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани командировали навестить несколько семей погибших демонстрантов в разных городах страны. Шамхани надо было как-то объяснить, с какой стати он посещает семьи людей, официально признанных как «головорезы» и «пособники империализма». На первой встрече с родственниками Шамхани сделал заявление, что «более 5% убитых в ходе недавних инцидентах не присутствовали ни на одном из митингов в Тегеране и других городах». Он, однако, не уточнил, где же были убиты те люди, которые, по его словам, не участвовали в митингах.