Эрдоган: "Россия и Франция вооружают Армению!"

«Турция не скрывает готовности оказать посильную помощь Азербайджану, однако почему никто не задается вопросом о поддержке Армении со стороны государств, входящих в Минскую группу ОБСЕ? Ереван получает вооружение из России и Франции, но почему-то никто не обсуждает этой темы». Как сообщает агентство «Анадолу», об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в среду в Анкаре.

По его словам, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ вновь пытаются затянуть урегулирование армяно-азербайджанского конфликта.

«Безуспешные переговоры продолжаются уже 30 лет. Чаша терпения народа Азербайджана заполнилась. Сегодня азербайджанский народ ведет активную борьбу за деоккупацию исторических земель. Ожидать справедливости от тех, кто на протяжении 30 лет игнорировал бесправие на землях Азербайджана, бессмысленно», - сказал Эрдоган.

По его словам, Турция не имеет ничего против армянского народа. Сегодня в Турции находятся до 100 тысяч граждан Армении, констатировал турецкий лидер.

Глава турецкого государства опроверг утверждения об участии бойцов умеренной сирийской оппозиции в боях в Нагорном Карабахе.

«У Анкары нет и не было подобных планов. Мы готовы оказать посильную помощь братскому Азербайджану. Что же касается сирийских бойцов, у них есть немало работы и на своих землях. Им незачем направляться на Южный Кавказ», - сказал Эрдоган.