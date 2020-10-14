Александр Караваев, специально для haqqin.az 16:17

Итак, состоялось наиболее ожидаемое событие последних недель - телефонный разговор Владимира Путина и Реджепа Эрдогана (впервые после длительной кризисной паузы с 17 августа). Напомню, что 27 июля лидеры последний раз обсуждали столкновения на азербайджано-армянской границе. С тех пор ситуация изменилась радикально. Понятно, что именно от их внимания и шире - от стратегии двух государств зависит баланс сил на Южном Кавказе, а также возможности полноценного урегулирования конфликта.

Настал момент, когда Турция заявила об амбициях более активного участия в работе МГ ОБСЕ и готова стать донором урегулирования. Момент неизбежный: Россия и Турция - расширяющиеся пространства влияния, и им нужно находить общий язык, укреплять принципы симбиоза на месте стыков, отчасти уже выработанные в минувшие годы. Безусловно, Южный Кавказ - это регион наложения стратегических проектов: с одной стороны, макроэкономические отношения Москвы и Анкары с Азербайджаном, с другой - интеграционное влияние Москвы на Армению в экономике и безопасности. Данный фактор взаимоналожения должен порождать возможности долговременного роста вместо конкуренции прежних лет, заложенной, кстати, ещё советским соперничеством с НАТО. Та страница отыграна, её пора перевернуть. И война вокруг Карабаха может дать такую возможность. Да, это будет нелегко. В России сильны тюркофобские настроения на разных этажах власти и в журналистской среде. Азербайджанцы как раз стали свидетелями такого всплеска в последние месяцы. Одни комментаторы называют Эрдогана носителем хаоса, другие более дипломатично - достаточно "сильным противником". При этом очевидно оставался открытым вопрос - когда будет прервано молчание Путина в плоскости российско-турецкого диалога? Ответ, как мне кажется, кроется в долгосрочной стратегии российского президента, совпадающей с пониманием роли Турции и России у президента Эрдогана. Напомню, что развороту Москвы на Анкару более 15 лет. В декабре 2004 г., впервые за предыдущие тридцать лет, состоялся официальный визит российского президента в Турцию. По его итогам лидерами двух стран была принята Совместная декларация об углублении дружбы и многопланового партнерства. В 2010 г. лидерами двух стран был учрежден Совет сотрудничества высшего уровня (ССВУ) - руководящий орган под сопредседательством глав государств, разрабатывающий "стратегию и основные направления развития отношений" между Россией и Турцией и координирующий реализацию важных проектов политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Иными словами, на дальнем горизонте планировалось огромное поле масштабного взаимодействия объемом в более $100 млрд в год. Это можно сравнить с планами российско-китайского сотрудничества.

Откуда это совпадение интересов двух держав? Им обоим нужен сильный партнер - "незападного мира". Не столько в качестве альтернативы, сколько как новое пространство развития по геополитической линии Север - Юг. Основы этого партнерства заложены следующими мотивами: - Россия и Турция - не Запад. В разной мере и в разный период истории мы смотрели на Запад, как на эталон. Но мы другой лагерь, который и зависит от Запада, но в то же время имеет опыт самоорганизации и державного обустройства по собственным принципам. Мы одинаково разочарованы Западом, одинаково под санкциями или под их угрозой. Являемся объектом их игры. Если Россия и Турция вместе не смогут обустроить свое пространство соседства, то обустраивать его будут другие, куда сильнее играя на наших противоречиях, чем мы между собой. Британия имеет длительный опыт такого манипулирования. Очевидно, что с приходом нового президента США давление на Турцию и Россию будет возрастать. - Россия и Турция обрастают симбиотическими связями. С начала 2010-х Турция сделала попытку частичного выхода из-под козырька западных технологий: АЭС "Аккую", С-400, создание собственного ВПК с использованием синтеза европейских и российских технологий. Россия попробовала сделать из Турции южный газовый хаб. Не все удачно, и не должно было сразу получиться, но это будет иметь продолжение. При этом и Турция и Россия одинаково "заложники" своей энергетической политики. - у России и Турции очень близкие хозяйственно-экономические методы госкапитализма, методы интеграции в него бизнес-кланов. Южный Кавказ оказывается "внутри" этого пространства, под влиянием объемного торгово-экономического взаимодействия России и Турции - превышая $20 млрд в год. Наконец, у нас общий региональный рынок вооружений. - Россия и Турция оперируют на "заднем дворе" друг у друга. Юридически то, что Россия делает в Сирии, Турция делает в Азербайджане. Да, фактически там множество разных нюансов. Но методы взаимодействия, как совместное патрулирование вдоль трасс коммуникаций и границ - этот опыт вполне переносим на Карабах, если дойдет дело до подобного сценария. Напомню, что практика совместного патрулирования положена рамками меморандума, подписанного 22 октября прошлого года в Сочи. Со стороны РФ его исполнители - военные полицейские Российского миротворческого центра в Сирии. - Россия и Турция могут дополнять свои силы на Ближнем Востоке и в Средней Азии. Если у РФ - сила армии, у Турции - сила влияния на "горизонтальные" сети поддержки, включая подконтрольные военные группировки, которые нужно держать в узде, на дальних подступах. И, конечно, этот альянс невозможен без Ирана.