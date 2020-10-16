Минобороны Азербайджана: Армения перешла в широкомасштабное контрнаступление

Несмотря на объявление о новом режиме прекращении огня, в течение ночи вооруженные силы Армении, используя минометы и артиллерию в различных направлениях, сохраняли напряженность на фронте, сообщает Минобороны Азербайджана.

18 октября начиная с 07.00 утра противник предпринял попытку атаковать на Агдеринском, Физулинском, Гадрутском и Джебраильском направлениях.

Подразделения Азербайджанской армии пресекают попытки атаки противника.