Дмитрий Рой, автор haqqin.az 25 октября 2020, 21:38

Сирийские боевики в форме азербайджанского пограничника – излюбленный фейк армянских властей, облетевший многие российские и западные СМИ. Минобороны Армении, заявляя об участии в боевых действиях в Карабахе сирийских туркманов, приводит два важных, по его мнению, доказательства. Во-первых, лица военнослужащих. Своего рода новая фашистская теория антропологической сегрегации. Чем же лицо и внешность туркмана или турка отличаются от антропологических черт азербайджанца? Армяне рассуждают так, словно речь идет об украинской или белорусской армии, о солдатах славянской внешности. Вот если бы этих комбатантов показали в рядах украинской или сербской армии, среди людей славянской внешности, тем более в форме украинского пограничника, безусловно, доказательства как минимум заслуживали бы внимания. А выставлять тюрка с типично тюркской либо азиатской внешностью, к тому же в форме Погранвойск Азербайджана, навязывая мировому общественному мнению, что этот солдат не азербайджанский тюрок, а наемный боевик - сирийский туркман либо турок, согласитесь, нелепо и глупо.

К сведению армянских антропологов: с таким же успехом армянский агитпроп может выдать азербайджанских солдат за бойцов иранского КСИР. Ведь в Иране проживают свыше 20 миллионов азербайджанцев, которые говорят на родном языке. Да и персы очень похожи на азербайджанцев. Как и жители Туркменистана. Кстати, в Азербайджане есть такой район. Называется Сальян. Большинство этих жителей похожи на пакистанцев и индийцев. Легенда гласит, что жители этого города являются потомками переселенцев из Индии в средневековье. Так что армянская пропаганда смело может утверждать, что в ряды азербайджанской армии затесались пакистанцы с индийцами из Кашмира. Где так же, как и в Азербайджане, почитают сейидов с приставкой в имени -мир! Если в имени указана приставка -мир – значит непосредственный потомок пророка. Это поверье только в Кашмире и Азербайджане. Да и в Иране. Есть ли у армянской стороны новые доказательства об участии сирийских комбатантов? Ни одного аргумента, кроме туркманской внешности - абсолютно идентичной антропологии жителей, особенно центральной части Азербайджана. И вот сегодня ведомство Тонояна подкрепило старое беспочвенное, исключительно визуальное обвинение новой уткой. Оказывается, у Минобороны Армении появились новые разведданные об участии в рядах азербайджанской армии сирийских туркманов. Что же это за данные? Минобороны Армении утверждает: новым доказательством в пользу тиражируемой версии являются данные о том, что в Азербайджане отбирают телефоны и паспорта сирийских туркманов, вступающих в боевое сражение. Возникает естественный вопрос – неужели армянские солдаты идут в бой с мобильниками и паспортами? Может, в этом и состоит причина сокрушительных поражений армянской армии? Получается, что Тоноян отправляет своих солдат в бой с мобильниками, а спецслужбы Азербайджана пеленгуют сотовые телефоны, определяя местонахождение армянских подразделений. Конечно же, нет. Это же элементарная и прописная истина, своего рода уставное положение для бойцов регулярной профессиональной армии. Может, смахивающие на оборванных бродяг, носящих лохмотья старой военной формы, армянские партизаны-солдаты и идут в бой с мобильниками, но, как подчеркивают каждый раз ведущие военные специалисты, в Азербайджане одна из самых дисциплинированных армий в регионе. Это что касается аргументов и доказательств армянской стороны. А вот у нас появились весьма веские доводы и существенные доказательства в отношении военного ведомства Армении и лично самого Давида Тонояна. Сегодня, примерно в полдень, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян распространила новое фото Д.Тонояна.

Министр обороны Армении сидит в окружении армянских солдат в каком-то грязном и оплеванном бункере. Вид у армянских босяков-солдат оставляет желать лучшего. Но вопрос не в армейской гигиене. Внешне и они похожи на сирийских туркманов. Ведь и армяне – народ восточный. Но не будем углубляться в перипетии теории антропологической идентичности. Посмотрите на фотографию. Cолдат, сидящий справа от Тонояна, одет в униформу азербайджанского пограничника. Неужели рядом с министром обороны Армении уселся сам сирийский террорист? Что азербайджанский пограничник или сирийский боевик, как утверждает армянская сторона, делает рядом с Тонояном? Вот как появляются в Сети армянские фейки. Только на сей раз в капкан угодили сами авторы дезинформации.