В этом мире всё про политику в центре внимания, все еще актуально
Если журнал Time намеревался вызвать максимальный интерес к своему выбору «Человека года», ему это удалось. В самом деле, укажи они в этом качестве Си Цзиньпина, британского короля Чарльза III или даже Владимира Путина, которые были в списке номинантов, большого удивления и обсуждения не получилось бы. Но Time назвал человеком 2023 года американскую поп-певицу Тейлор Свифт, и реакция оказалась весьма резонансной.
Главный вопрос, разумеется: с какой стати?!
Журнал ответил на него так: «Каждый год есть свет и тьма; 2023 год был годом со значительной долей тьмы. В разделенном мире, где слишком много институтов терпят неудачу, Тейлор Свифт нашла способ преодолеть границы и стать источником света. Никто другой на планете сегодня не может растрогать так много людей».
Прошлый, 2022 год тоже был «темным» годом, и его символом Time выбрал Владимира Зеленского и в его лице весь украинский народ, оказавший ожесточенное сопротивление агрессору. Сменить его на обложке Путиным было бы совсем знаком разочарования и растерянности, признания того, что зло побеждает. А вот человек из мира музыки, который несет другим свет и радость, наоборот, дает надежду, что война уйдет из нашей жизни.
У 34-летней певицы действительно имеются выдающиеся достижения. О достоинствах ее творчества пусть судят музыкальные критики, но простая публика от нее без ума.
Она первый артист в истории, чьи пять альбомов одновременно попали в десятку лучших альбомов в США. Ее тринадцать альбомов оказывались на первых местах в чартах США, это абсолютный рекорд. Ее песни скачивают из приложений Spotify и Apple Music чаще, чем какой-либо другой певицы в мире. Spotify насчитал больше 26 миллиардов скачиваний ее песен. На 90-тысячном лондонском стадионе Wembley она собирала восемь аншлагов подряд. Среднее число зрителей на ее последнем, начавшемся в марте и сейчас продолжающемся концертном туре The Eras составляет 54 тысячи человек. Когда тур завершится в августе 2024 года, Тейлор Свифт станет богаче на 1,4 миллиарда долларов. 2,4 миллиона билетов на тур были раскуплены в один день, 15 ноября 2022 года. Экономика США заработает от ее концертов около пяти миллиардов долларов: туризм, сувенирная продукция и прочие попутные эффекты.
Для миллионов поклонников, которые не смогут попасть на концерты, был снят трехчасовой фильм «Taylor Swift: The Eras Tour», который собрал в мировом прокате больше 250 миллионов долларов, поставив еще один рекорд: самый кассовый фильм-концерт в истории.
Второй вопрос, который задают тоже довольно часто в связи с появлением Тейлор Свифт в качестве «Человека года 2023»: кто это вообще такая?! Далеко не все интересуются современной музыкой или музыкой в ее американском популярном виде. Указанные достижения певицы позволяют ей рассчитывать на то, что теперь те, кто не знал, по меньшей мере поинтересуются и послушают.
Не обошлось и без теорий заговора: нашлись сторонники Дональда Трампа, которые назвали выбор Time заговором американских левых против из кандидата. Дескать, после нынешней дополнительной раскрутки Свифт примется критиковать Трампа, и это отнимет у него так необходимые для победы голоса. Так что заблуждаются те, кто решил, что певица на обложке – это не про политику. В этом мире про политику всё.