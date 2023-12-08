Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 11:01

Если журнал Time намеревался вызвать максимальный интерес к своему выбору «Человека года», ему это удалось. В самом деле, укажи они в этом качестве Си Цзиньпина, британского короля Чарльза III или даже Владимира Путина, которые были в списке номинантов, большого удивления и обсуждения не получилось бы. Но Time назвал человеком 2023 года американскую поп-певицу Тейлор Свифт, и реакция оказалась весьма резонансной. Главный вопрос, разумеется: с какой стати?!

Журнал ответил на него так: «Каждый год есть свет и тьма; 2023 год был годом со значительной долей тьмы. В разделенном мире, где слишком много институтов терпят неудачу, Тейлор Свифт нашла способ преодолеть границы и стать источником света. Никто другой на планете сегодня не может растрогать так много людей». Прошлый, 2022 год тоже был «темным» годом, и его символом Time выбрал Владимира Зеленского и в его лице весь украинский народ, оказавший ожесточенное сопротивление агрессору. Сменить его на обложке Путиным было бы совсем знаком разочарования и растерянности, признания того, что зло побеждает. А вот человек из мира музыки, который несет другим свет и радость, наоборот, дает надежду, что война уйдет из нашей жизни. У 34-летней певицы действительно имеются выдающиеся достижения. О достоинствах ее творчества пусть судят музыкальные критики, но простая публика от нее без ума.