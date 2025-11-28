Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины

USD 1.7000
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Записал: Ага Гасымлы, собкор
«План Дональда Трампа по прекращению войны в Украине представляет собой попытку зафиксировать новую архитектуру безопасности в Европе ценой односторонних уступок Киева», - отметил в комментарии для haqqin.az советник Агентства евроатлантического сотрудничества, американист Антон Пеньковский.

«В условиях растущего противостояния с Китаем Трампу необходимо закрепить в Европе хоть какое-то статус-кво, - подчеркнул эксперт. - Пусть далеко не идеальное, но позволяющее на время стабилизировать систему европейской безопасности. И, судя по содержанию плана, этой ценой должны стать геополитические потери Украины».

По словам Пеньковского, президент Трамп с начала года последовательно использует тактику двойного давления, попеременно прессингуя то Киев, то Москву:

В условиях растущего противостояния с Китаем Трампу необходимо закрепить в Европе хоть какое-то статус-кво

«Мы помним эпизоды, когда Трамп ограничивал Украину в доступе к разведданным, намекал на полное прекращение поставок вооружений, даже если средства на закупку выделяли европейские союзники. И вот теперь «пришел черед Украины». Впрочем, в документе нет ничего, что бы ранее не звучало в заявлениях американской администрации или лично президента США».

Как отметил политолог, за этот год Дональд Трамп многократно артикулировал основные тезисы плана и каждый раз в несколько иной формулировке.

«Я бы не стал делать из этого вывод о дипломатической победе Кремля, - считает Пеньковский. - Сейчас американцы пользуются уязвимым положением Зеленского, оказавшегося в центре коррупционного скандала, чтобы принудить его к той парадигме, которую Трамп продвигает давно, - отказаться от Крыма, Донбасса и других территорий».

По мнению эксперта, главное для Трампа — не столько создать образ миротворца, сколько на какое-то время застраховать Европу от прямой угрозы крупного вооружённого конфликта. В документе Трамп предварительно принимает на себя роль гаранта прекращения огня — по крайней мере, на оставшиеся три года своей президентской каденции. Вашингтон крайне не заинтересован в сценарии, при котором США будут обязаны вступить в войну в соответствии с 5-й статьей Устава НАТО. А европейцы, напомнил Пеньковский, в одиночку не выдержат полномасштабного конфликта в Восточной или Центральной Европе. И даже несмотря на очевидный прогресс европейской оборонной промышленности, зависимость НАТО от американских вооружений остается критической.

Просчитав все риски, Трамп выбрал «плохой вариант из двух худших», надеясь хотя бы частично стабилизировать ситуацию ценой территориальной целостности Украины

«Да, Европа научилась выпускать артиллерию, истребители и боеприпасы, - соглашается Пеньковский. - Но этого недостаточно. Ядерный зонтик над континентом полностью контролируют США. Европейские государства не в состоянии самостоятельно финансировать, обеспечивать логистику и производственные мощности для долгой войны. Так что не исключено, что, просчитав все риски, Трамп выбрал «плохой вариант из двух худших», надеясь хотя бы частично стабилизировать ситуацию ценой территориальной целостности Украины. Насколько реалистично Трамп оценивает договороспособность Путина — большой вопрос. Но логика его действий прозрачна: США в данный момент пытаются купить Европе время для восстановления оборонных мощностей и инфраструктуры безопасности».

По мнению американиста, ситуация остается неприятной и крайне тревожной. Он проводит историческую аналогию с Мюнхенским сговором 1938 года, когда не только Германия получила часть Чехословакии, но и другие европейские державы присвоили чужие территории, рассчитывая временно оттянуть войну, напоминая, что подобные договорённости никогда не бывают устойчивыми и в итоге приводят к еще более серьезным кризисам.

«Даже если план Трампа реализуется, Москве будет сложно продать его как глобальную победу, - считает Пеньковский. - Россия серьезно подорвала собственную экономику, разрушила перспективы взаимодействия с Европой и США, а ее международная позиция остаётся крайне уязвимой. Наиболее тяжелое положение сегодня у Украины. Трамп и европейские правительства по-разному оценивают возможности Киева удерживать фронт в нынешних условиях — особенно зимой, после разрушения энергетической инфраструктуры. Американцы, вероятно, настроены более пессимистично, нежели европейские союзники Украины, и считают, что если сейчас не навязать Киеву тяжелый компромисс, то через некоторое время фронт может посыпаться, и тогда условия перемирия будут еще хуже».

Эксперт выразил сомнение в том, что Владимир Зеленский способен принять план Трампа.

Даже если план Трампа реализуется, Москве будет сложно продать его как глобальную победу. Россия серьезно подорвала собственную экономику, разрушила перспективы взаимодействия с Европой и США, а ее международная позиция остается крайне уязвимой.

«По сути, это будет политическим самоубийством, - считает Антон Пеньковский. - Уступки, которых требует американский документ, однозначно неприемлемы для украинского общества. У Зеленского остается единственная стратегия — затягивать переговоры и процесс обсуждения плана».

Рассуждая о возможностях Европы, политолог напомнил, что ЕС практически исчерпал пределы своей военной поддержки.

«Украина критически зависит от американских систем ПВО, которые для нее закупают страны НАТО, - подчеркнул он. -  Европа не производит в нужных объёмах те типы вооружений, которые жизненно необходимы обороне ВСУ. На развертывание производства новых систем уйдут годы. А без США европейцам просто негде купить необходимое оружие. При этом внутри ЕС отсутствует политический консенсус: часть стран выступает против дальнейших поставок. в то время как финансовая поддержка Украины требует все больших ресурсов. В этих условиях влияние Европы на ситуацию остается ограниченным, а план Трампа - каким бы спорным и даже противоречивым он ни был - становится одним из немногих инструментов, способных изменить динамику конфликта».

