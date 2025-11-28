Как прошла «черная пятница» в Баку? Массовый обман покупателей

В последнюю пятницу ноября 2025 года в Азербайджане, как и во всем мире, состоялась главная распродажа года — «черная пятница».
С каждым годом ноябрьская распродажа становится все популярнее среди жителей Баку. О том, как не поддаться всеобщей эйфории, избежать уловок недобросовестных продавцов и сделать действительно выгодную покупку, корреспондент haqqin.az побеседовал с экспертом-экономистом Рауфом Гараевым.
- Помнится, советское телевидение показывало сюжеты о «черной пятнице» в рубрике «Их нравы», иллюстрируя такие «пороки» западного общества потребления, как толпы у дверей магазинов, давка в очередях, люди, вырывающие друг у друга коробки… Откуда вообще появилась идея «черной пятницы» и как она выглядит в классическом виде?
- Традиция возникла в Соединенных Штатах Америки в 1961 году, когда предприниматели торгового центра в Филадельфии решили устроить беспрецедентные скидки в широко отмечаемый американцами День благодарения. На некоторые товары цены были снижены до 90 процентов. А прилагательное «черная» появилось после того, как на распродажу хлынуло такое количество покупателей, что продавцам, чтобы навести порядок перед торговым центром, пришлось вызвать конную полицию. Позднее эту практику переняли европейские предприниматели.
В Азербайджан идея ноябрьской распродажи пришла примерно десять лет назад. Сейчас же в мире наблюдается тенденция растягивать «черную пятницу» на несколько дней, а то и на целую неделю.
- Как она проходит на Западе?
- В США, странах Европы, в Японии и других развитых экономиках ноябрьская распродажа касается, прежде всего, электротоваров. На многие позиции цены действительно снижаются на 80-90 процентов. В этот день активизируются малоизвестные бренды, которые повышают таким образом узнаваемость своей продукции, привлекают покупателей и стимулируют продажи. Ну, а для мировых брендов значительное снижение цен — это способ избавиться от устаревших моделей и освободить место под новую линейку товаров.
Кроме маркетинговых задач, производители таким образом формируют имидж «заботливого предпринимателя», дающего людям возможность за символическую сумму приобрести телевизор, смартфон, холодильник или ноутбук. Социальный фактор здесь тоже важен: малообеспеченные семьи действительно получают шанс купить технику, которая в обычное время для них недоступна. В итоге выигрывают все: новые бренды заявляют о себе, ведущие компании очищают склады под обновленные модели, а покупатели приобретают бытовую технику по минимальной цене.
- А как «черная пятница» выглядит у нас?
- Практически наоборот - обман покупателей встречается повсеместно. На витринах бакинских торговых центров и сетевых магазинов бытовой техники регулярно появляются объявления о скидках в 70 процентов. Но на деле оказывается, что такое снижение применяют лишь к одному–двум товарам. Все остальные позиции дешевеют всего на 10-15 процентов. Но это еще полбеды. Бывает, что товары со скидкой в 70 процентов представлены в единичных экземплярах — один утюг или один пылесос. Остальные же изделия этой модели продаются по обычной цене. Просто покупателю, что называется, «на голубом глазу» сообщают, что скидочные товары закончились. Это «тактика» известна любому, кто регулярно посещает один и тот же магазин.
Помимо этого, у нас нет общей распродажи ассортимента с 90-процентным снижением цен, как в Европе или США. Мы проводили анализ в крупных сетях, торгующих электроникой, и выяснили: в среднем скидки в «черную пятницу» составляют от 5 до 15 процентов. И все! Манипулируя громкими рекламными обещаниями, продавцы создают иллюзию глобального снижения цен, а на деле предлагают товары лишь немного дешевле обычного.
Есть и такая уловка: китайские товары с названиями, созвучными известным европейским брендам, выдаются за продукцию немецких, шведских или других европейских компаний. Китайские производители используют такие логотипы, как Haier, Midea, OPPO, VIVO и другие, чтобы при выходе на международный рынок придать своему товару ореол европейского качества. Наши дистрибьюторы прекрасно знают об этом и сознательно вводят покупателей в заблуждение, представляя такие товары как «европейские».
Покупатели традиционно доверяют технике, произведенной в Германии, Швеции, Великобритании, Италии и Японии. Это - результат высокой технологической репутации развитых стран с жесткими стандартами качества. В Китае же уровень ответственности производителей разнится: есть компании мирового уровня, но есть и такие, чей контроль качества оставляет желать много лучшего.
- Что бы Вы посоветовали читателям haqqin.az, которые собираются воспользоваться ноябрьской распродажей?
- Прежде всего, нужно помнить, что любой бизнес стремится продать товар максимально выгодно, подчас даже ценой введения покупателя в заблуждение.
Перед тем как участвовать в распродаже, определите, что именно вы хотите купить. Заранее выясните реальную стоимость товара и сравните ее с ценой в день распродажи. Не покупайте все в одном месте — сравнивайте предложения. Возможно, купить нужный вам товар выгоднее в другой сети. На азербайджанском рынке электроники бывает так, что в одной сети выгодно покупать за наличные, в другой — в кредит, а в третьей — онлайн.
Возьмите блокнот, составьте список желаемых покупок, изучите цены в местных магазинах и сравните их со стоимостью в интернет-магазинах. Не поддавайтесь ажиотажу и фразам вроде «остался только один товар». Анализируйте, сопоставляйте и только после этого отправляйтесь за покупками.