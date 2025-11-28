Как прошла «черная пятница» в Баку? Массовый обман покупателей

В последнюю пятницу ноября 2025 года в Азербайджане, как и во всем мире, состоялась главная распродажа года — «черная пятница». С каждым годом ноябрьская распродажа становится все популярнее среди жителей Баку. О том, как не поддаться всеобщей эйфории, избежать уловок недобросовестных продавцов и сделать действительно выгодную покупку, корреспондент haqqin.az побеседовал с экспертом-экономистом Рауфом Гараевым. - Помнится, советское телевидение показывало сюжеты о «черной пятнице» в рубрике «Их нравы», иллюстрируя такие «пороки» западного общества потребления, как толпы у дверей магазинов, давка в очередях, люди, вырывающие друг у друга коробки… Откуда вообще появилась идея «черной пятницы» и как она выглядит в классическом виде? - Традиция возникла в Соединенных Штатах Америки в 1961 году, когда предприниматели торгового центра в Филадельфии решили устроить беспрецедентные скидки в широко отмечаемый американцами День благодарения. На некоторые товары цены были снижены до 90 процентов. А прилагательное «черная» появилось после того, как на распродажу хлынуло такое количество покупателей, что продавцам, чтобы навести порядок перед торговым центром, пришлось вызвать конную полицию. Позднее эту практику переняли европейские предприниматели. В Азербайджан идея ноябрьской распродажи пришла примерно десять лет назад. Сейчас же в мире наблюдается тенденция растягивать «черную пятницу» на несколько дней, а то и на целую неделю.

- Как она проходит на Западе? - В США, странах Европы, в Японии и других развитых экономиках ноябрьская распродажа касается, прежде всего, электротоваров. На многие позиции цены действительно снижаются на 80-90 процентов. В этот день активизируются малоизвестные бренды, которые повышают таким образом узнаваемость своей продукции, привлекают покупателей и стимулируют продажи. Ну, а для мировых брендов значительное снижение цен — это способ избавиться от устаревших моделей и освободить место под новую линейку товаров. Кроме маркетинговых задач, производители таким образом формируют имидж «заботливого предпринимателя», дающего людям возможность за символическую сумму приобрести телевизор, смартфон, холодильник или ноутбук. Социальный фактор здесь тоже важен: малообеспеченные семьи действительно получают шанс купить технику, которая в обычное время для них недоступна. В итоге выигрывают все: новые бренды заявляют о себе, ведущие компании очищают склады под обновленные модели, а покупатели приобретают бытовую технику по минимальной цене. - А как «черная пятница» выглядит у нас? - Практически наоборот - обман покупателей встречается повсеместно. На витринах бакинских торговых центров и сетевых магазинов бытовой техники регулярно появляются объявления о скидках в 70 процентов. Но на деле оказывается, что такое снижение применяют лишь к одному–двум товарам. Все остальные позиции дешевеют всего на 10-15 процентов. Но это еще полбеды. Бывает, что товары со скидкой в 70 процентов представлены в единичных экземплярах — один утюг или один пылесос. Остальные же изделия этой модели продаются по обычной цене. Просто покупателю, что называется, «на голубом глазу» сообщают, что скидочные товары закончились. Это «тактика» известна любому, кто регулярно посещает один и тот же магазин.