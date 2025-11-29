Трудно купить 300-400 автобусов?

Работы по проекту разделения «зеленой» линии метро (Ази Асланов – Дарнагюль) и «красной» (Ичери Шехер – Ази Асланов) начнутся в следующем году, хотя первоначально планировалось приступить к ним уже этой осенью. Между тем ситуация с перезагруженностью и давкой в метро и автобусах стала по-настоящему критической. Перроны на станциях метро заполнены до предела, в часы пик пассажиры буквально не могут ни войти, ни выйти из вагонов. Столь же удручает ситуация с автобусами, где толпы пассажиров, штурмующих переполненные машины, уже давно перестали удивлять. Словом, транспортная картина Баку становится все более тревожной.

При этом поражает выдержка бакинцев, которые в этом хаосе умудряются сохранять самообладание и не переходить в борьбе за место в общественном транспорте в рукопашную. Но если перезагруженность станций метро еще можно объяснить ограниченным пространством тоннелей, то ситуация с автобусами вообще непонятна. Казалось бы, решить проблемы этого сегмента городского транспорта не так уж сложно. С 2011 года жители столицы ждут, когда власти, наконец, доведут число автобусов на городских маршрутах до минимально необходимого уровня. Как утверждают специалисты, речь идет о дополнительной поставке как минимум 300–400 машин. Но почти за 15 лет положение бакинских пассажиров практически не изменилось. Между тем решить проблему перегруженности можно за счет внедрения трехсекционных автобусов. Речь идет о вытянутых сочлененных транспортных средствах длиной до 30 метров, которые состоят из трех модулей, соединенных гибкими узлами. Такие машины способны перевозить одновременно до 300 пассажиров. Несмотря на внушительную длину, современные системы управления позволяют таким машинам маневрировать на уровне стандартных автобусов и сохранять аналогичный радиус поворота. Трехсекционные автобусы отличаются простотой обслуживания, низкими эксплуатационными расходами, а в экологичных версиях - минимальным уровнем вредных выбросов. К примеру, китайская компания BYD производит 27-метровый электробус K12A, рассчитанный на 250 пассажиров.

Как рассказал корреспонденту haqqin.az эксперт по транспорту Эльданиз Джафаров, трехсекционные автобусы позволили бы значительно снизить нагрузку на городской транспорт. Такие машины эффективно работают в Чехии, Германии, Китае, Бразилии и других странах. Однако для их эксплуатации необходима соответствующая дорожная инфраструктура. Хотя, по словам эксперта, на ряде трасс Баку такие автобусы можно было бы использовать уже сейчас. К примеру, ничто не мешает выпустить их на маршрут Баку - Сумгаит. «Население города непрерывно растет, и мощности общественного транспорта должны расширяться пропорционально, - говорит Джафаров. - По официальным данным, для нормального функционирования транспортной системы Баку требуется 2800 автобусов, но фактически функционируют только 2400 машин. Но даже если ежегодно закупать по 400–500 новых автобусов, спрос на них все равно будет обгонять предложение: компании выводят из эксплуатации старые машины, а количество жителей столицы постоянно увеличивается. Необходимы более радикальные решения, например создание трамвайной сети, где в зависимости от объема перевозок к трамваю можно присоединять два или три дополнительных вагона. На мой взгляд, возвращение трамвая в Баку необходимо ускорить».