Хаменеи не отдаст власть сыну. Но кто его хочет убить?

Министерство разведки Ирана заявило, что «иностранные враги», включая США и Израиль, готовят покушение на верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи, чтобы дестабилизировать страну.
Глава Министерства разведки Эсмаил Хатиб в интервью агентству ISNA сообщил о наличии данных о готовящемся покушении, не раскрывая деталей.
Напомним, что некоторое время назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждал в эфире телеканала ABC News, что ликвидация Хаменеи «не усугубит конфликт», а напротив — «положит ему конец».
Али Хаменеи, которому сегодня 86 лет, является верховным лидером Ирана с 1989 года и обладает решающим влиянием на все аспекты жизни страны — от внешней политики до назначения высших государственных должностных лиц. Как известно, с 24 июня 2025 года между Ираном и Израилем действует режим прекращения огня, однако Израиль и США неоднократно предупреждали Тегеран, что нанесут новые удары, если Иран возобновит свою ядерную программу.
В истории Ирана после убийства в апреле 1896 года шаха Наср-эд-Дина не было успешных попыток ликвидации действующего главы государства. На шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, правившего страной до исламской революции, было совершено три покушения: в 1949 году он выжил после нападения возле Тегеранского университета, в 1965-м в шаха во дворце выстрелил солдат имперской гвардии Реза Шамсабади. Тогда двое охранников Пехлеви погибли, но сам монарх остался жив. А в начале 1970-х годов, как утверждал резидент КГБ в Тегеране и перебежчик Владимир Кузичкин в книге «Внутри КГБ: мифы и реальность», советские спецслужбы готовили еще одну попытку ликвидации шаха в ответ на его сближение с США - автомобиль, начиненный взрывчаткой, должен был взорваться на маршруте шахского кортежа. Но детонатор не сработал, и прибывшие под видом автомехаников советские специалисты увезли машину во двор посольства СССР в Тегеране.
После исламской революции покушений на высших лидеров страны не было.
Комментируя по просьбе haqqin.az предупреждение иранской разведки, политолог Фаршид Багериан подчеркнул, что в период 12-дневной войны израильские службы ликвидировали более двадцати генералов КСИР и палестинских командиров в Иране, Ливане и Газе. Он также упомянул операцию с использованием пейджеров против руководителей «Хезболлы». По мнению Багериана, эти операции осуществлялись совместно Израилем и Соединенными Штатами.
Политолог отметил, что во время войны в Иране ходили слухи о том, что Израиль охотится за верховным лидером. Тогда же обсуждались версии о местонахождении рахбара. В частности, упоминались бункер в районе Лавизан на северо-востоке Тегерана, специальное укрытие на востоке страны и даже территория соседнего Афганистана. По данным Багериана, находясь в бункере, Хаменеи заранее распределил обязанности между военными лидерами и определил трех возможных преемников. В разгар войны Министерство разведки распорядилось, чтобы все высшие государственные и военные руководители ушли в подполье и прекратили пользоваться мобильной и электронной связью.
После завершения боевых действий Али Хаменеи появился перед гражданами в траурный день Ашура и сделал резкое политическое заявление, объявив Иран победителем войны с США и Израилем. В то же время Дональд Трамп заявил, что именно он предотвратил ликвидацию Хаменеи, утверждая, что без его вмешательства Израиль бы его убил.
Понятно, что иранские политические лидеры, как и руководители ряда других стран, охраняются на высочайшем уровне. По словам Багериана, Израиль сможет ликвидировать рахбара только в том случае, если их спецслужбам удастся внедрить в охрану Хаменеи своего агента.
«Честно говоря, в такой сценарий я не верю, - отметил Фаршид Багериан. - Система охраны лидера многоступенчата и крайне надежна. Возможно, у США и Израиля есть план ликвидации Хаменеи, но шансы на его реализацию близки к нулю. Не говоря уже о том, что Иран способен дать адекватный ответ. В Израиле действует иранская разведка, ведущая работу по дешифровке израильских планов».
По словам политолога, в настоящее время между Ираном и Израилем идет война «пятого поколения» — противоборство, в котором основную роль играют не кинетические удары, а социальная инженерия, дезинформация, кибератаки, операции спецслужб и экономическое давление. Заявление иранской разведки о готовящемся покушении на верховного лидера, по мнению эксперта, следует рассматривать именно в рамках войны «пятого поколения».
Если по каким-либо причинам Али Хаменеи не сможет выполнять обязанности рахбара, Конституция ИРИ предусматривает передачу власти коллективному руководству из трех членов Совета экспертов, выбранных самим лидером заранее. В самом Совете экспертов, состоящем примерно из 80 высокопоставленных богословов, также определены три альтернативных руководителя на случай, если ранее выбранная тройка будет ликвидирована иностранными спецслужбами.
Примечательно, что сын рахбара, Моджтаба Хаменеи, которого после гибели президента Ибрахима Раиси в мае 2024 года рассматривали как возможного преемника, в этот список не включен. Несмотря на рекомендации ряда аятолл, Али Хаменеи заявил, что монархия в Иране была свергнута не для того, чтобы передавать власть по наследству.
Таким образом, состав будущего руководства уже известен узкому кругу лиц, и это решение, как подчеркивает Багериан, отражает стремление Хаменеи обеспечить политическую преемственность, исключив наследственный сценарий.