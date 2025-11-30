Хаменеи не отдаст власть сыну. Но кто его хочет убить?

Министерство разведки Ирана заявило, что «иностранные враги», включая США и Израиль, готовят покушение на верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи, чтобы дестабилизировать страну. Глава Министерства разведки Эсмаил Хатиб в интервью агентству ISNA сообщил о наличии данных о готовящемся покушении, не раскрывая деталей. Напомним, что некоторое время назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждал в эфире телеканала ABC News, что ликвидация Хаменеи «не усугубит конфликт», а напротив — «положит ему конец».

Али Хаменеи, которому сегодня 86 лет, является верховным лидером Ирана с 1989 года и обладает решающим влиянием на все аспекты жизни страны — от внешней политики до назначения высших государственных должностных лиц. Как известно, с 24 июня 2025 года между Ираном и Израилем действует режим прекращения огня, однако Израиль и США неоднократно предупреждали Тегеран, что нанесут новые удары, если Иран возобновит свою ядерную программу. В истории Ирана после убийства в апреле 1896 года шаха Наср-эд-Дина не было успешных попыток ликвидации действующего главы государства. На шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, правившего страной до исламской революции, было совершено три покушения: в 1949 году он выжил после нападения возле Тегеранского университета, в 1965-м в шаха во дворце выстрелил солдат имперской гвардии Реза Шамсабади. Тогда двое охранников Пехлеви погибли, но сам монарх остался жив. А в начале 1970-х годов, как утверждал резидент КГБ в Тегеране и перебежчик Владимир Кузичкин в книге «Внутри КГБ: мифы и реальность», советские спецслужбы готовили еще одну попытку ликвидации шаха в ответ на его сближение с США - автомобиль, начиненный взрывчаткой, должен был взорваться на маршруте шахского кортежа. Но детонатор не сработал, и прибывшие под видом автомехаников советские специалисты увезли машину во двор посольства СССР в Тегеране. После исламской революции покушений на высших лидеров страны не было. Комментируя по просьбе haqqin.az предупреждение иранской разведки, политолог Фаршид Багериан подчеркнул, что в период 12-дневной войны израильские службы ликвидировали более двадцати генералов КСИР и палестинских командиров в Иране, Ливане и Газе. Он также упомянул операцию с использованием пейджеров против руководителей «Хезболлы». По мнению Багериана, эти операции осуществлялись совместно Израилем и Соединенными Штатами.

Политолог отметил, что во время войны в Иране ходили слухи о том, что Израиль охотится за верховным лидером. Тогда же обсуждались версии о местонахождении рахбара. В частности, упоминались бункер в районе Лавизан на северо-востоке Тегерана, специальное укрытие на востоке страны и даже территория соседнего Афганистана. По данным Багериана, находясь в бункере, Хаменеи заранее распределил обязанности между военными лидерами и определил трех возможных преемников. В разгар войны Министерство разведки распорядилось, чтобы все высшие государственные и военные руководители ушли в подполье и прекратили пользоваться мобильной и электронной связью. После завершения боевых действий Али Хаменеи появился перед гражданами в траурный день Ашура и сделал резкое политическое заявление, объявив Иран победителем войны с США и Израилем. В то же время Дональд Трамп заявил, что именно он предотвратил ликвидацию Хаменеи, утверждая, что без его вмешательства Израиль бы его убил. Понятно, что иранские политические лидеры, как и руководители ряда других стран, охраняются на высочайшем уровне. По словам Багериана, Израиль сможет ликвидировать рахбара только в том случае, если их спецслужбам удастся внедрить в охрану Хаменеи своего агента. «Честно говоря, в такой сценарий я не верю, - отметил Фаршид Багериан. - Система охраны лидера многоступенчата и крайне надежна. Возможно, у США и Израиля есть план ликвидации Хаменеи, но шансы на его реализацию близки к нулю. Не говоря уже о том, что Иран способен дать адекватный ответ. В Израиле действует иранская разведка, ведущая работу по дешифровке израильских планов». По словам политолога, в настоящее время между Ираном и Израилем идет война «пятого поколения» — противоборство, в котором основную роль играют не кинетические удары, а социальная инженерия, дезинформация, кибератаки, операции спецслужб и экономическое давление. Заявление иранской разведки о готовящемся покушении на верховного лидера, по мнению эксперта, следует рассматривать именно в рамках войны «пятого поколения».