Каспий исчезает! Что делать?

Экологи предупреждают: при нынешних темпах обмеления Каспийское море рискует превратиться в цепочку соленых озер и пустынных пространств и стать символом эпохи, когда человечество впервые всерьез столкнулось с утратой целого моря. Крупнейший в мире замкнутый водоем может исчезнуть в привычном виде уже в ближайшие десятилетия. По прогнозам ученых Института географии Национальной академии наук Азербайджана, Каспий не просто мелеет - под воздействием тектонических процессов и климатических изменений он необратимо меняет свою геоморфологическую структуру. В течение 30–40 лет море рискует расколоться на два изолированных водоема, что может вызвать для всех пяти прикаспийских стран цепную реакцию экологических, экономических и социальных последствий. Компьютерное моделирование показывает, что уже в середине нынешнего века Каспий в районах Дербентской и Ленкоранской впадин фактически разделится на северную и южную гидрологические системы, а между ними может образоваться обширная суша, разрывающая акваторию. Уровень воды способен снизиться на 9–18 метров, а береговая линия отступить на десятки километров. Под угрозой окажутся порты, нефтяная инфраструктура, рыболовные предприятия и прибрежные населенные пункты. В иранской части Каспия лагуны уже превратились либо в солончаки, либо в заболоченные зоны с резким изменением солености. Причалы, еще недавно принимавшие суда, сегодня стоят посреди высохших равнин. Словом, под угрозой исчезновения уникальная экосистема, включая популяции осетровых и каспийского тюленя. О факторах, убивающих Каспийское море, haqqin.az побеседовал с казахстанским экологическим активистом, основателем движения Save the Caspian Sea Вадимом Ни.

- На азербайджанском побережье вода отошла на десятки метров. В бакинской бухте появились острова и заболоченные участки, а построенные у моря виллы превратились в виллы «с видом на море». Что происходит с Каспием? - Я недавно был в Баку, Актау и Атырау. Изменения видны невооруженным глазом. В Актау каменистое дно оголилось почти полностью. Похожая картина наблюдается в Иране и России, особенно в Дагестане. В Атырау обмелела дельта Урала, посередине русла появляются новые острова, что вынуждает каспийского тюленя менять ареал. Тех мест, которые раньше называли «островами тюленей», фактически уже нет, тюлени выбирают новые лежбища. В Актау возникли проблемы с питьевой водой: регион использует опресненную воду из Каспия, и падение уровня моря ощутимо бьет по водоснабжению. Отдельная тема - пляжная инфраструктура: море отступает, береговая линия смещается, туристическая привлекательность падает. Если говорить о глубине моря, то по сравнению с 1995 годом уровень в казахстанском секторе снизился больше чем на 2 метра. Наш северо-восточный участок и без того мелководен, а именно мелководье - ключевой экологический фактор: оно прогревается быстрее, поэтому служит зоной нереста рыб и местом обитания множества видов. К сожалению, многие нерестовые участки уже утеряны из-за снижения стока рек. - В чем, на ваш взгляд, главная причина исчезновения Каспия? - Прежде всего, в резком падении стока Волги, которая дает 80-85 процентов всей воды Каспия, и Урала, обеспечивающего оставшиеся 15–20 процентов. В последние годы сток Урала минимален. В 2023 году сток Волги составил лишь 28 кубических километров. То есть Каспий недополучил более 20 кубокилометров воды — это объем крупнейшего волжского водохранилища. Российские ученые фиксируют также падение количества осадков, питающих Волгу. - Другими словами, вода, которая должна быть общей для пяти стран, остается внутри России? - Именно так, она остается в многочисленных водохранилищах. Вторая проблема - глобальное потепление и смещение зон выпадения осадков к северу. В итоге мы недополучаем воду из Волги.

- Есть ли соглашения, регулирующие сброс воды из этих рек в Каспий? - На Волге еще в советские годы было построено много водохранилищ. Это ставит Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и Иран в уязвимое положение - Волга не трансграничная, а внутренняя река России, и только РФ может регулировать объем воды, направляемой на пополнение водохранилищ. - Можно ли повлиять на Россию, чтобы она сбросила больше воды? - На практике - только посредством многосторонних переговоров. Двусторонние форматы не работают: страна, расположенная ниже по течению, всегда находится в зависимости. Казахстан призывает обсуждать проблему на многосторонних площадках. Президент Касым-Жомарт Токаев предложил поднять эту тему в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Китай, например, заинтересован в сохранении Каспия как транспортного коридора. Но пока этот вопрос в повестку ШОС не включен. Следующая важная площадка - конференция стран Тегеранской конвенции по защите морской среды Каспия. Правда, сама конвенция создавалась 20 лет назад, когда море, наоборот, прибывало. В документах конвенции факт обмеления фигурирует лишь в виде «колебаний уровня». ЮНЕП, выполняющий функции секретариата, сократил активность, и потому Казахстан вынужден искать другие форматы диалога. - Есть ли у всех пяти прикаспийских стран одинаковое понимание угрозы? - Россия не всегда занимает конструктивную позицию. Поэтому Казахстан изучает любые возможные площадки. В апреле 2026 года планируется региональный экологический саммит с участием Азербайджана, России, Туркменистана и Ирана. Это будет очередная попытка обсуждения вопросов обмеления Каспия. - Какое решение по Каспию вы считаете идеальным? - Договоренность о гарантированных, пусть даже минимальных, сбросах воды из водохранилищ для увеличения стока рек. Я не думаю, что Россия пойдет на значительное снижение объемов в водохранилищах, но можно договориться хотя бы о том, чтобы они заполнялись не до максимума, а до оптимального уровня.