Каспий исчезает! Что делать?

Экологи предупреждают: при нынешних темпах обмеления Каспийское море рискует превратиться в цепочку соленых озер и пустынных пространств и стать символом эпохи, когда человечество впервые всерьез столкнулось с утратой целого моря. Крупнейший в мире замкнутый водоем может исчезнуть в привычном виде уже в ближайшие десятилетия. По прогнозам ученых Института географии Национальной академии наук Азербайджана, Каспий не просто мелеет - под воздействием тектонических процессов и климатических изменений он необратимо меняет свою геоморфологическую структуру. В течение 30–40 лет море рискует расколоться на два изолированных водоема, что может вызвать для всех пяти прикаспийских стран цепную реакцию экологических, экономических и социальных последствий.
Компьютерное моделирование показывает, что уже в середине нынешнего века Каспий в районах Дербентской и Ленкоранской впадин фактически разделится на северную и южную гидрологические системы, а между ними может образоваться обширная суша, разрывающая акваторию. Уровень воды способен снизиться на 9–18 метров, а береговая линия отступить на десятки километров. Под угрозой окажутся порты, нефтяная инфраструктура, рыболовные предприятия и прибрежные населенные пункты.
В иранской части Каспия лагуны уже превратились либо в солончаки, либо в заболоченные зоны с резким изменением солености. Причалы, еще недавно принимавшие суда, сегодня стоят посреди высохших равнин. Словом, под угрозой исчезновения уникальная экосистема, включая популяции осетровых и каспийского тюленя.
О факторах, убивающих Каспийское море, haqqin.az побеседовал с казахстанским экологическим активистом, основателем движения Save the Caspian Sea Вадимом Ни.
- На азербайджанском побережье вода отошла на десятки метров. В бакинской бухте появились острова и заболоченные участки, а построенные у моря виллы превратились в виллы «с видом на море». Что происходит с Каспием?
- Я недавно был в Баку, Актау и Атырау. Изменения видны невооруженным глазом. В Актау каменистое дно оголилось почти полностью. Похожая картина наблюдается в Иране и России, особенно в Дагестане. В Атырау обмелела дельта Урала, посередине русла появляются новые острова, что вынуждает каспийского тюленя менять ареал. Тех мест, которые раньше называли «островами тюленей», фактически уже нет, тюлени выбирают новые лежбища. В Актау возникли проблемы с питьевой водой: регион использует опресненную воду из Каспия, и падение уровня моря ощутимо бьет по водоснабжению. Отдельная тема - пляжная инфраструктура: море отступает, береговая линия смещается, туристическая привлекательность падает.
Если говорить о глубине моря, то по сравнению с 1995 годом уровень в казахстанском секторе снизился больше чем на 2 метра. Наш северо-восточный участок и без того мелководен, а именно мелководье - ключевой экологический фактор: оно прогревается быстрее, поэтому служит зоной нереста рыб и местом обитания множества видов. К сожалению, многие нерестовые участки уже утеряны из-за снижения стока рек.
- В чем, на ваш взгляд, главная причина исчезновения Каспия?
- Прежде всего, в резком падении стока Волги, которая дает 80-85 процентов всей воды Каспия, и Урала, обеспечивающего оставшиеся 15–20 процентов. В последние годы сток Урала минимален. В 2023 году сток Волги составил лишь 28 кубических километров. То есть Каспий недополучил более 20 кубокилометров воды — это объем крупнейшего волжского водохранилища. Российские ученые фиксируют также падение количества осадков, питающих Волгу.
- Другими словами, вода, которая должна быть общей для пяти стран, остается внутри России?
- Именно так, она остается в многочисленных водохранилищах. Вторая проблема - глобальное потепление и смещение зон выпадения осадков к северу. В итоге мы недополучаем воду из Волги.
- Есть ли соглашения, регулирующие сброс воды из этих рек в Каспий?
- На Волге еще в советские годы было построено много водохранилищ. Это ставит Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и Иран в уязвимое положение - Волга не трансграничная, а внутренняя река России, и только РФ может регулировать объем воды, направляемой на пополнение водохранилищ.
- Можно ли повлиять на Россию, чтобы она сбросила больше воды?
- На практике - только посредством многосторонних переговоров. Двусторонние форматы не работают: страна, расположенная ниже по течению, всегда находится в зависимости. Казахстан призывает обсуждать проблему на многосторонних площадках. Президент Касым-Жомарт Токаев предложил поднять эту тему в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Китай, например, заинтересован в сохранении Каспия как транспортного коридора. Но пока этот вопрос в повестку ШОС не включен.
Следующая важная площадка - конференция стран Тегеранской конвенции по защите морской среды Каспия. Правда, сама конвенция создавалась 20 лет назад, когда море, наоборот, прибывало. В документах конвенции факт обмеления фигурирует лишь в виде «колебаний уровня». ЮНЕП, выполняющий функции секретариата, сократил активность, и потому Казахстан вынужден искать другие форматы диалога.
- Есть ли у всех пяти прикаспийских стран одинаковое понимание угрозы?
- Россия не всегда занимает конструктивную позицию. Поэтому Казахстан изучает любые возможные площадки. В апреле 2026 года планируется региональный экологический саммит с участием Азербайджана, России, Туркменистана и Ирана. Это будет очередная попытка обсуждения вопросов обмеления Каспия.
- Какое решение по Каспию вы считаете идеальным?
- Договоренность о гарантированных, пусть даже минимальных, сбросах воды из водохранилищ для увеличения стока рек. Я не думаю, что Россия пойдет на значительное снижение объемов в водохранилищах, но можно договориться хотя бы о том, чтобы они заполнялись не до максимума, а до оптимального уровня.
- Что это даст?
- Позволит замедлить катастрофические темпы обмеления. Полного исчезновения Каспия до конца века я не ожидаю. Но северо-восточная часть может превратиться в болота и высохшие участки. В других зонах море может отступить на 50–100 километров. Уже сегодня есть места, где оно отошло на 25 километров. По самым жестким прогнозам, к 2100 году уровень моря может упасть на 18 метров, то есть минус 35–40 процентов площади.
- Другими словами, почти половина моря может исчезнуть?
- Да, в отдельных местах - вполне. Сейчас море уже опустилось почти на 2 метра. На казахстанском и российском мелководье вода ушла на сотни метров.
- Во времена СССР тоже было сильное обмеление. Насколько нынешняя ситуация близка к той?
- Нынешнее падение уже превзошло тот рекорд. В 1977 году уровень моря составлял по Балтийской системе минус 29 метров. В прошлом году он опустился ниже этого показателя. Советское обмеление было связано с массовым строительством водохранилищ. После их заполнения уровень стабилизировался и затем начал расти. Сейчас ситуация обратная: осадков меньше, сток Волги и Урала снижается. Ожидаем падение на 20–30 сантиметров в год. За десять лет - это минус два метра.
- Насколько Каспий может отойти от берегов в ближайшие десять лет?
— Это зависит от глубины конкретных участков. Где-то море отступит на 5 километров, где-то - на 25. Чрезмерный забор воды в России ударит и по ее же регионам: в Дагестане и Астраханской области ситуация уже стоит остро.