Экс-вице-премьер Азербайджана о проблемах в экономике и сельском хозяйстве

«Несмотря на устойчивое снижение в Азербайджане объемов нефтедобычи, в 2026 году курс маната будет по-прежнему стабильным», - сказал в беседе с haqqin.az экономический эксперт, бывший депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов. По словам эксперта, в распоряжении Центрального банка Азербайджана около 10 миллиардов долларов валютных резервов. И этот резервный буфер позволяет в условиях снижения нефтяных доходов и общей нисходящей динамики мировых цен на нефть поддерживать устойчивость маната, обеспечивая достаточный объем ликвидности для проведения валютных интервенций и предотвращения девальвационных процессов, которые могли бы спровоцировать на внутреннем рынке финансовую дестабилизацию и шоковые колебания.

Но на горизонте более длительного периода, начиная с 2027 года, обеспечение стабильности маната, по мнению Ахмедова, станет гораздо более сложной задачей. Чтобы избежать валютных стрессов и макрофинансовых дисбалансов, правительству, по его мнению, необходимо в кратчайшие сроки активизировать комплекс мер по ускоренному развитию ненефтяного сектора. Ахмедов напомнил, что мировые цены на нефть удерживаются на уровне примерно 65 долларов за баррель и именно эта цена заложена в государственный бюджет Азербайджана на 2026 год. Эксперт указывает, что предлагал установить более консервативный ориентир - 60 долларов за баррель, что, по его словам, было бы оправданной мерой, учитывая нынешнюю энергетическую политику США - крупнейшего производителя и потребителя нефти, последовательно стремящегося снижать мировые цены на углеводороды, чтобы ограничить нефтяные доходы России. «При формировании бюджета с этим фактором следовало считаться», - уверен Ахмедов. Эксперт подчеркнул, что для предотвращения девальвации, вызванной сокращением нефтедобычи, необходимо ускоренными темпами стимулировать развитие ненефтяного сектора экономики. По его мнению, определенный прогресс, достигнутый в ненефтяном секторе в последние годы, все еще недостаточен для обеспечения долгосрочной макрофинансовой устойчивости. Приоритетом следующего года, по словам Ахмедова, должно стать создание рабочих мест, особенно в регионах. В Азербайджане функционируют 14 экономических зон, каждая из которых требует более активного государственного участия.

Эксперт также отметил рост безработицы, наблюдаемый в регионах: значительное число граждан, ранее трудившихся в соседних странах, вернулись на родину, увеличив давление на местные рынки труда. Это обстоятельство усиливает остроту проблемы занятости, и правительство обязано реагировать на нее системно и без промедления. Бывший депутат Милли Меджлиса считает приоритетной задачей расширение инвестиций в перерабатывающую промышленность сельского хозяйства. Состояние этой отрасли эксперт характеризует как неудовлетворительное: фермеры зачастую не могут реализовать свою продукцию, что приводит к прямым потерям. В качестве примера он приводит Губа-Хачмазский регион, где функционирует лишь одно предприятие по переработке овощей и фруктов - в Хачмазе. Ахмедов настаивает на необходимости срочного строительства в регионах перерабатывающих предприятий, а также на развитии промышленного производства, параллельно создающегося на освобожденных территориях. По мнению эксперта, развитие промышленности в различных регионах Азербайджана позволит сдерживать массовую миграцию населения в крупные города и создать дополнительную социальную устойчивость. Для этого правительство должно подготовить региональные программы экономического развития, предусмотреть финансирование и строительство предприятий различного профиля. В качестве примера Ахмедов привел Сумгаитский технопарк, где занято до 14 тысяч человек. «Почему бы не создавать такие же крупные промышленные зоны в других регионах?» - спрашивает эксперт.

Еще одной серьезной проблемой Ахмедов считает высокие налоги и штрафы, формирующие чрезмерное фискальное давление на бизнес и население. Он назвал «ненормальной» ситуацию, при которой государство прогнозирует рост бюджетных поступлений за счет штрафов за нарушения правил дорожного движения. «Как можно заранее определить, буду ли я нарушать правила дорожного движения в следующем году?» - недоумевает эксперт, указывая на дисфункциональность такого подхода и полное отсутствие логики в подобном планировании. Ахмедов считает совершенно недостаточным лимит в 200 тысяч манатов для упрощенной системы налогообложения. В условиях роста мировых валют, удорожания товаров и услуг этот лимит не отражает реального масштаба малых и средних предпринимательских операций, в связи с чем он предлагает увеличить его в несколько раз.