Экс-вице-премьер Азербайджана о проблемах в экономике и сельском хозяйстве

«Несмотря на устойчивое снижение в Азербайджане объемов нефтедобычи, в 2026 году курс маната будет по-прежнему стабильным», - сказал в беседе с haqqin.az экономический эксперт, бывший депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов.
По словам эксперта, в распоряжении Центрального банка Азербайджана около 10 миллиардов долларов валютных резервов. И этот резервный буфер позволяет в условиях снижения нефтяных доходов и общей нисходящей динамики мировых цен на нефть поддерживать устойчивость маната, обеспечивая достаточный объем ликвидности для проведения валютных интервенций и предотвращения девальвационных процессов, которые могли бы спровоцировать на внутреннем рынке финансовую дестабилизацию и шоковые колебания.
Но на горизонте более длительного периода, начиная с 2027 года, обеспечение стабильности маната, по мнению Ахмедова, станет гораздо более сложной задачей. Чтобы избежать валютных стрессов и макрофинансовых дисбалансов, правительству, по его мнению, необходимо в кратчайшие сроки активизировать комплекс мер по ускоренному развитию ненефтяного сектора.
Ахмедов напомнил, что мировые цены на нефть удерживаются на уровне примерно 65 долларов за баррель и именно эта цена заложена в государственный бюджет Азербайджана на 2026 год. Эксперт указывает, что предлагал установить более консервативный ориентир - 60 долларов за баррель, что, по его словам, было бы оправданной мерой, учитывая нынешнюю энергетическую политику США - крупнейшего производителя и потребителя нефти, последовательно стремящегося снижать мировые цены на углеводороды, чтобы ограничить нефтяные доходы России.
«При формировании бюджета с этим фактором следовало считаться», - уверен Ахмедов.
Эксперт подчеркнул, что для предотвращения девальвации, вызванной сокращением нефтедобычи, необходимо ускоренными темпами стимулировать развитие ненефтяного сектора экономики. По его мнению, определенный прогресс, достигнутый в ненефтяном секторе в последние годы, все еще недостаточен для обеспечения долгосрочной макрофинансовой устойчивости. Приоритетом следующего года, по словам Ахмедова, должно стать создание рабочих мест, особенно в регионах. В Азербайджане функционируют 14 экономических зон, каждая из которых требует более активного государственного участия.
Эксперт также отметил рост безработицы, наблюдаемый в регионах: значительное число граждан, ранее трудившихся в соседних странах, вернулись на родину, увеличив давление на местные рынки труда. Это обстоятельство усиливает остроту проблемы занятости, и правительство обязано реагировать на нее системно и без промедления.
Бывший депутат Милли Меджлиса считает приоритетной задачей расширение инвестиций в перерабатывающую промышленность сельского хозяйства. Состояние этой отрасли эксперт характеризует как неудовлетворительное: фермеры зачастую не могут реализовать свою продукцию, что приводит к прямым потерям. В качестве примера он приводит Губа-Хачмазский регион, где функционирует лишь одно предприятие по переработке овощей и фруктов - в Хачмазе. Ахмедов настаивает на необходимости срочного строительства в регионах перерабатывающих предприятий, а также на развитии промышленного производства, параллельно создающегося на освобожденных территориях.
По мнению эксперта, развитие промышленности в различных регионах Азербайджана позволит сдерживать массовую миграцию населения в крупные города и создать дополнительную социальную устойчивость. Для этого правительство должно подготовить региональные программы экономического развития, предусмотреть финансирование и строительство предприятий различного профиля. В качестве примера Ахмедов привел Сумгаитский технопарк, где занято до 14 тысяч человек.
«Почему бы не создавать такие же крупные промышленные зоны в других регионах?» - спрашивает эксперт.
Еще одной серьезной проблемой Ахмедов считает высокие налоги и штрафы, формирующие чрезмерное фискальное давление на бизнес и население. Он назвал «ненормальной» ситуацию, при которой государство прогнозирует рост бюджетных поступлений за счет штрафов за нарушения правил дорожного движения.
«Как можно заранее определить, буду ли я нарушать правила дорожного движения в следующем году?» - недоумевает эксперт, указывая на дисфункциональность такого подхода и полное отсутствие логики в подобном планировании.
Ахмедов считает совершенно недостаточным лимит в 200 тысяч манатов для упрощенной системы налогообложения. В условиях роста мировых валют, удорожания товаров и услуг этот лимит не отражает реального масштаба малых и средних предпринимательских операций, в связи с чем он предлагает увеличить его в несколько раз.
«Для укрепления экономики необходимо пересмотреть и снизить налоговую нагрузку», - подчеркнул эксперт, напоминая при этом, что государство несет существенные расходы на восстановление освобожденных территорий и обеспечение национальной безопасности - ежегодно порядка 3,5-4 миллиарда манатов. Но параллельно, по его словам, государство обязано поддерживать ненефтяной сектор как стратегическую опору будущего экономического роста.
Эксперт положительно оценил активность министра экономики Микаила Джаббарова, ведущего переговоры с представительствами зарубежных инвестиционных фондов, в том числе из арабских стран. Он считает, что привлечение иностранного капитала и оперативная реализация инвестиционных проектов способны принести ощутимые результаты в короткие сроки.
«Эту работу следует расширять, особенно направляя инвестиции в регионы, чтобы поддерживать занятость и стимулировать устойчивое развитие», - подчеркнул в завершение беседы Вахид Ахмедов.