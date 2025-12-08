Экс-вице-премьер Азербайджана о проблемах в экономике и сельском хозяйстве

USD 1.7000
Вахид Ахмедов комментирует для haqqin.az
Записал: Джейхун Наджафов, собкор
19:36 1706

«Несмотря на устойчивое снижение в Азербайджане объемов нефтедобычи, в 2026 году курс маната будет по-прежнему стабильным», - сказал в беседе с haqqin.az экономический эксперт, бывший депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов.

По словам эксперта, в распоряжении Центрального банка Азербайджана около 10 миллиардов долларов валютных резервов. И этот резервный буфер позволяет в условиях снижения нефтяных доходов и общей нисходящей динамики мировых цен на нефть поддерживать устойчивость маната, обеспечивая достаточный объем ликвидности для проведения валютных интервенций и предотвращения девальвационных процессов, которые могли бы спровоцировать на внутреннем рынке финансовую дестабилизацию и шоковые колебания.

Вахид Ахмедов уверяет, что манат будет стабильным... Однако!

Но на горизонте более длительного периода, начиная с 2027 года, обеспечение стабильности маната, по мнению Ахмедова, станет гораздо более сложной задачей. Чтобы избежать валютных стрессов и макрофинансовых дисбалансов, правительству, по его мнению, необходимо в кратчайшие сроки активизировать комплекс мер по ускоренному развитию ненефтяного сектора.

Ахмедов напомнил, что мировые цены на нефть удерживаются на уровне примерно 65 долларов за баррель и именно эта цена заложена в государственный бюджет Азербайджана на 2026 год. Эксперт указывает, что предлагал установить более консервативный ориентир - 60 долларов за баррель, что, по его словам, было бы оправданной мерой, учитывая нынешнюю энергетическую политику США - крупнейшего производителя и потребителя нефти, последовательно стремящегося снижать мировые цены на углеводороды, чтобы ограничить нефтяные доходы России.

«При формировании бюджета с этим фактором следовало считаться», - уверен Ахмедов.

Эксперт подчеркнул, что для предотвращения девальвации, вызванной сокращением нефтедобычи, необходимо ускоренными темпами стимулировать развитие ненефтяного сектора экономики. По его мнению, определенный прогресс, достигнутый в ненефтяном секторе в последние годы, все еще недостаточен для обеспечения долгосрочной макрофинансовой устойчивости. Приоритетом следующего года, по словам Ахмедова, должно стать создание рабочих мест, особенно в регионах. В Азербайджане функционируют 14 экономических зон, каждая из которых требует более активного государственного участия.

Для предотвращения девальвации, вызванной сокращением нефтедобычи, необходимо ускоренными темпами стимулировать развитие ненефтяного сектора экономики

Эксперт также отметил рост безработицы, наблюдаемый в регионах: значительное число граждан, ранее трудившихся в соседних странах, вернулись на родину, увеличив давление на местные рынки труда. Это обстоятельство усиливает остроту проблемы занятости, и правительство обязано реагировать на нее системно и без промедления.

Бывший депутат Милли Меджлиса считает приоритетной задачей расширение инвестиций в перерабатывающую промышленность сельского хозяйства. Состояние этой отрасли эксперт характеризует как неудовлетворительное: фермеры зачастую не могут реализовать свою продукцию, что приводит к прямым потерям. В качестве примера он приводит Губа-Хачмазский регион, где функционирует лишь одно предприятие по переработке овощей и фруктов - в Хачмазе. Ахмедов настаивает на необходимости срочного строительства в регионах перерабатывающих предприятий, а также на развитии промышленного производства, параллельно создающегося на освобожденных территориях.

По мнению эксперта, развитие промышленности в различных регионах Азербайджана позволит сдерживать массовую миграцию населения в крупные города и создать дополнительную социальную устойчивость. Для этого правительство должно подготовить региональные программы экономического развития, предусмотреть финансирование и строительство предприятий различного профиля. В качестве примера Ахмедов привел Сумгаитский технопарк, где занято до 14 тысяч человек.

«Почему бы не создавать такие же крупные промышленные зоны в других регионах?» - спрашивает эксперт.

Фермеры зачастую не могут реализовать свою продукцию, что приводит к прямым потерям

Еще одной серьезной проблемой Ахмедов считает высокие налоги и штрафы, формирующие чрезмерное фискальное давление на бизнес и население. Он назвал «ненормальной» ситуацию, при которой государство прогнозирует рост бюджетных поступлений за счет штрафов за нарушения правил дорожного движения.

«Как можно заранее определить, буду ли я нарушать правила дорожного движения в следующем году?» - недоумевает эксперт, указывая на дисфункциональность такого подхода и полное отсутствие логики в подобном планировании.

Ахмедов считает совершенно недостаточным лимит в 200 тысяч манатов для упрощенной системы налогообложения. В условиях роста мировых валют, удорожания товаров и услуг этот лимит не отражает реального масштаба малых и средних предпринимательских операций, в связи с чем он предлагает увеличить его в несколько раз.

Еще одной серьезной проблемой Ахмедов считает высокие налоги и штрафы, формирующие чрезмерное фискальное давление на бизнес и население

«Для укрепления экономики необходимо пересмотреть и снизить налоговую нагрузку», - подчеркнул эксперт, напоминая при этом, что государство несет существенные расходы на восстановление освобожденных территорий и обеспечение национальной безопасности - ежегодно порядка 3,5-4 миллиарда манатов. Но параллельно, по его словам, государство обязано поддерживать ненефтяной сектор как стратегическую опору будущего экономического роста.

Эксперт положительно оценил активность министра экономики Микаила Джаббарова, ведущего переговоры с представительствами зарубежных инвестиционных фондов, в том числе из арабских стран. Он считает, что привлечение иностранного капитала и оперативная реализация инвестиционных проектов способны принести ощутимые результаты в короткие сроки.

«Эту работу следует расширять, особенно направляя инвестиции в регионы, чтобы поддерживать занятость и стимулировать устойчивое развитие», - подчеркнул в завершение беседы Вахид Ахмедов.

