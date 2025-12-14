Запутанная ситуация в Украине

Под колоссальным давлением США Украина рассматривает возможность вывода своих войск из контролируемой Киевом части Донецкой области, где президент США Дональд Трамп предлагает создать демилитаризованную зону. Однако на практике вывод Вооруженных сил Украины, который приведет к утрате суверенитета над всей этой областью, не представляется возможным. Такое мнение выразил известный чешский политолог и журналист Ондра Соукуп, комментируя по просьбе haqqin.az готовность Украины обсудить создание демилитаризованной зоны на Донбассе в качестве уступки ради прекращения войны. Следует отметить, что Михаил Подоляк, советник президента Зеленского, сообщил в интервью газете Le Monde, что создание такой демилитаризованной зоны потребует отступления от линии фронта как украинских, так и российских войск.

В конце текущей недели канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал, что теперь Украина «готова» пойти на территориальные уступки. Киев согласился с одним из ключевых пунктов переговоров с США и Россией, приняв решение о создании демилитаризованной зоны на Донбассе. Эта уступка, по словам Мерца, пользуется поддержкой европейских лидеров, которые стремятся положить конец войне, длящейся почти четыре года, и была включена в пересмотренный президентом Зеленским мирный план, переданный Дональду Трампу. Помимо Мерца, в разработке этого плана участвовали также президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. По мнению властей в Киеве, демилитаризованная зона потребует вывода как украинских, так и российских войск с обеих сторон нынешней линии фронта на Донбассе. Будучи стратегически важным регионом и промышленным центром, на который Россия претендует с 2014 года, Донбасс может быть передан под контроль международных сил, включая США, для предотвращения дальнейшей российской агрессии. В разработанном Российской Федерацией и Соединенными Штатами мирном плане по прекращению огня в Украине признание Крыма и передача Москве части Донбасса, оставшейся под контролем Украины, является, по словам Соукупа, красной линией Кремля. Вследствие чего Киев находится под огромным давлением Вашингтона, настаивающего на том, чтобы президент Зеленский принял этот план.

«Сейчас Киев пытается сделать хорошую мину при плохой игре, - отметил чешский политолог. - Думаю, украинцы готовы на большие компромиссы, но им действительно необходимо получить какие-либо гарантии безопасности. Например, если бы США согласились принять Украину в НАТО, то Киев пошел бы на отвод войск с еще большей территории, на узаконивание государственного статуса русского языка и прочее. Потому что гарантии безопасности являются абсолютно ключевым и жизненно важным вопросом для Киева. Это необходимо для того, чтобы у Москвы не было соблазна завершить через пару лет то, что Россия начала 24 февраля 2022 года. Поэтому Зеленскому нужны железобетонные гарантии со стороны Запада. И если их не будет, вся дискуссия о том, под чьим контролем останется Краматорск или какой-либо другой украинский город, теряет всякий смысл». Эксперт считает, что предложение о демилитаризации Донецкой области и создании там свободной экономической зоны, которую будут охранять бойцы Росгвардии, выглядит крайне «сырым» проектом. Это, скорее, пожелания Москвы и Вашингтона, нежели просчитанное и проработанное предложение. По крайней мере, в материале, опубликованном в лондонской Financial Times, говорится, что США возьмут 50 процентов российских активов, замороженных в западных банках, и вложат их в создание огромных дата-центров рядом с Запорожской атомной электростанцией, которые будут питать работу АЭС дешевой электроэнергией. «Сама идея довольно интересная, но не представляю, как она может выглядеть практически, - отметил Соукуп. - Дело в том, что вывод войск с этой территории означает прекращение суверенитета Украины, и там будут действовать российские законы. Но для того, чтобы это произошло, в Украине необходимо провести референдум, на котором граждане этой страны должны решить, передавать России остатки Донецкой области или нет. Но как провести референдум в стране, где 4 миллиона граждан находятся за границей, а еще 6 миллионов являются внутренне перемещенными лицами, переехавшими в западные украинские регионы?» Соукуп подчеркнул, что на данный момент Европа является главным и фактически единственным финансистом Украины. Из Америки никаких денег Украине уже не поступает, за все американское оружие для ВСУ платит Евросоюз. При этом нет никаких признаков того, что в краткосрочной перспективе украинская армия победит российскую, а потому мотивированность Европы каким-то образом остановить войну в Украине достаточно высока. «Если украинцы готовы отдать какие-то свои территории, то это их право, пусть отдают, - резюмирует политолог. - Опять же, все упирается в вопрос гарантий безопасности Украины».