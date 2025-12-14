Путин с Трампом разменивают Европу

В возможном военном противостоянии с Россией и Китаем Европа может оказаться без поддержки Соединенных Штатов. Такую версию выдвинули европейские аналитики, опираясь на заявления, прозвучавшие в этом месяце из уст президента России Владимира Путина и генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте. Эксперты обращают внимание на выступление Владимира Путина на инвестиционном форуме банка ВТБ, где он, в частности, заявил: «Мы не намерены воевать с Европой, но если Европа начнет войну, мы готовы прямо сейчас».

Российский президент, как правило, тщательно взвешивает формулировки в публичных заявлениях, и его акцент именно на Европе, а не на Североатлантическом альянсе, аналитики рассматривают как сигнал о том, что механизм коллективной обороны, закрепленный в 5-й статье Устава НАТО, может не быть задействован. Сама Европа при этом представляет собой не монолит, а внутренне противоречивую и рыхлую конструкцию без единой армии и согласованной политической платформы. В этом контексте высказывание Путина воспринимается как демонстрация того, что в случае прямого конфликта между Россией и Европой США могут и не вмешаться. Не исключается и наличие неформальных договоренностей, достигнутых в ходе российско-американских контактов на высшем уровне в Анкоридже. Путин также предупреждает, что европейские страны могут заплатить за поддержку Украины собственным суверенитетом. В этой логике допускается, что Москва и Вашингтон уже обсуждают или даже согласовывают контуры новой архитектуры безопасности, в которой Европа выступает разменным элементом.

Эксперты выражают сомнение в способности Европы самостоятельно противостоять России, которая перевела экономику на военные рельсы и последовательно наращивает объемы производства военно-промышленного комплекса. Этот сценарий выглядит еще более тревожным, если на стороне России прямо или косвенно выступит Китай. Показательно, что в начале декабря этого года Россия и Китай уже провели на территории Российской Федерации третий раунд совместных противоракетных учений. Генсек НАТО Марк Рютте, выступая в Берлине, заявил, что без поддержки Китая Россия не смогла бы продолжать войну в Украине. Комментируя эти прогнозы для редакции haqqin.az, бывший посол Польши в Беларуси, политический обозреватель портала Onet.pl Витольд Юраш отметил, что, по его мнению, президент Дональд Трамп рассматривает Европу как противника, и это, безусловно, хорошая новость для России. Вместе с тем, Юраш указал, что в распоряжении европейских стран сегодня находится в целом больше истребителей, вертолетов и вооружений, чем у России. По его оценке, в Европе не испытывают острого страха перед возможной войной с Россией. В сентябре наблюдались совместные учения России и Беларуси «Запад-2025», которые стали прямым аналогом маневров «Запад-2021», предшествовавших полномасштабному вторжению в Украину.

“Но если в учениях 2021 года участвовали десятки тысяч российских военнослужащих, то в нынешних, несмотря на заявления Москвы о 100 тысячах, реальное число участников составило около трех тысяч человек, - подчеркнул Юраш. - В частности, на территории Беларуси, по словам министра обороны этой страны Виктора Хренина, были задействованы 6 000 белорусских и 1 000 российских военнослужащих. Причина очевидна: у России нет большего резерва живой силы и военной техники, поскольку практически все ресурсы сосредоточены на украинском направлении». Политолог считает, что украинская армия в определенном смысле уже стала частью системы безопасности Западной Европы. Теоретически Москва могла бы снять с украинского фронта 100 тысяч военнослужащих и перебросить их на европейское направление, однако этим немедленно воспользовались бы украинские силы для продвижения в Донбассе. По мнению Юраша, стратегической целью России остается раскол единства Европы и США, и в этом, к сожалению, Дональд Трамп объективно помогает Москве. При этом Соединенные Штаты официально подтвердили, что американские войска сохранят свое присутствие в Турции, Великобритании, Италии, Румынии, Польше и странах Балтии. «Я убежден, что Соединенные Штаты готовы отказаться от поддержки Украины, но не Европы, - подчеркнул польский эксперт. - Слишком велики объемы европейских средств в американских банках и масштабы американских инвестиций в европейскую экономику. При этом следует ясно понимать: Европа не готова к войне с Россией без американской поддержки, но и Москва не готова к вторжению в Европу».