Расстрел праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже: что известно

Путин с Трампом разменивают Европу

экс-посол Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
Беседовал: Ага Гасымлы, собкор
23:20 141

В возможном военном противостоянии с Россией и Китаем Европа может оказаться без поддержки Соединенных Штатов.

Такую версию выдвинули европейские аналитики, опираясь на заявления, прозвучавшие в этом месяце из уст президента России Владимира Путина и генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте.

Эксперты обращают внимание на выступление Владимира Путина на инвестиционном форуме банка ВТБ, где он, в частности, заявил: «Мы не намерены воевать с Европой, но если Европа начнет войну, мы готовы прямо сейчас».

Путин не бросает слов на ветер

Российский президент, как правило, тщательно взвешивает формулировки в публичных заявлениях, и его акцент именно на Европе, а не на Североатлантическом альянсе, аналитики рассматривают как сигнал о том, что механизм коллективной обороны, закрепленный в 5-й статье Устава НАТО, может не быть задействован.

Сама Европа при этом представляет собой не монолит, а внутренне противоречивую и рыхлую конструкцию без единой армии и согласованной политической платформы. В этом контексте высказывание Путина воспринимается как демонстрация того, что в случае прямого конфликта между Россией и Европой США могут и не вмешаться. Не исключается и наличие неформальных договоренностей, достигнутых в ходе российско-американских контактов на высшем уровне в Анкоридже.

Путин также предупреждает, что европейские страны могут заплатить за поддержку Украины собственным суверенитетом. В этой логике допускается, что Москва и Вашингтон уже обсуждают или даже согласовывают контуры новой архитектуры безопасности, в которой Европа выступает разменным элементом.

Трамп активно помогает России

Эксперты выражают сомнение в способности Европы самостоятельно противостоять России, которая перевела экономику на военные рельсы и последовательно наращивает объемы производства военно-промышленного комплекса. Этот сценарий выглядит еще более тревожным, если на стороне России прямо или косвенно выступит Китай. Показательно, что в начале декабря этого года Россия и Китай уже провели на территории Российской Федерации третий раунд совместных противоракетных учений.

Генсек НАТО Марк Рютте, выступая в Берлине, заявил, что без поддержки Китая Россия не смогла бы продолжать войну в Украине.

Комментируя эти прогнозы для редакции haqqin.az, бывший посол Польши в Беларуси, политический обозреватель портала Onet.pl Витольд Юраш отметил, что, по его мнению, президент Дональд Трамп рассматривает Европу как противника, и это, безусловно, хорошая новость для России. Вместе с тем, Юраш указал, что в распоряжении европейских стран сегодня находится в целом больше истребителей, вертолетов и вооружений, чем у России.

По его оценке, в Европе не испытывают острого страха перед возможной войной с Россией. В сентябре наблюдались совместные учения России и Беларуси «Запад-2025», которые стали прямым аналогом маневров «Запад-2021», предшествовавших полномасштабному вторжению в Украину.

А готова ли Европа к схватке с Россией?

“Но если в учениях 2021 года участвовали десятки тысяч российских военнослужащих, то в нынешних, несмотря на заявления Москвы о 100 тысячах, реальное число участников составило около трех тысяч человек, - подчеркнул Юраш. -  В частности, на территории Беларуси, по словам министра обороны этой страны Виктора Хренина, были задействованы 6 000 белорусских и 1 000 российских военнослужащих. Причина очевидна: у России нет большего резерва живой силы и военной техники, поскольку практически все ресурсы сосредоточены на украинском направлении».

Политолог считает, что украинская армия в определенном смысле уже стала частью системы безопасности Западной Европы. Теоретически Москва могла бы снять с украинского фронта 100 тысяч военнослужащих и перебросить их на европейское направление, однако этим немедленно воспользовались бы украинские силы для продвижения в Донбассе.

По мнению Юраша, стратегической целью России остается раскол единства Европы и США, и в этом, к сожалению, Дональд Трамп объективно помогает Москве. При этом Соединенные Штаты официально подтвердили, что американские войска сохранят свое присутствие в Турции, Великобритании, Италии, Румынии, Польше и странах Балтии.

«Я убежден, что Соединенные Штаты готовы отказаться от поддержки Украины, но не Европы, - подчеркнул польский эксперт. - Слишком велики объемы европейских средств в американских банках и масштабы американских инвестиций в европейскую экономику. При этом следует ясно понимать: Европа не готова к войне с Россией без американской поддержки, но и Москва не готова к вторжению в Европу».

Теоретически Москва могла бы снять с украинского фронта 100 тысяч военнослужащих и перебросить их на европейское направление, однако этим немедленно воспользовались бы украинские силы для продвижения в Донбассе

В любом случае экономический потенциал Европы, по словам Юраша, значительно превосходит объем ВВП России. При всей риторике о военной экономике, ресурсов России хватит для установления контроля над всеми четырьмя украинскими регионами не ранее чем через 4 года.

Говоря о китайском факторе, польский эксперт отметил, что в случае военного конфликта между Россией и Евросоюзом Пекин не станет оказывать Москве ни прямую, ни косвенную поддержку.

“Для Китая поражение и финансовое истощение России в украинской войне являются более негативным сценарием, нежели ее затяжной характер, - подчеркнул Витольд Юраш. - Китай заинтересован в том, чтобы война продолжалась как можно дольше, поскольку в таких условиях зависимость России от КНР лишь усиливается. Главным итогом этой войны становится или уже стало превращение России в сырьевой придаток Китая».

Да!
Да! мистерия XXI века
23:04 525
Армения не будет покупать нефть у Азербайджана
Армения не будет покупать нефть у Азербайджана Считает глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан
17:55 5414
Россия, Азербайджан и Иран возвращаются и к Северу, и к Югу
Россия, Азербайджан и Иран возвращаются и к Северу, и к Югу наша аналитика
22:48 605
Трампу стали говорить «нет», и это только начало
Трампу стали говорить «нет», и это только начало наша корреспонденция
16:12 5658
Запутанная ситуация в Украине
Запутанная ситуация в Украине чешский политолог Ондра Соукуп комментирует для haqqin.az
22:23 1347
Сотрудник службы безопасности аш-Шараа и убил американцев
Сотрудник службы безопасности аш-Шараа и убил американцев
22:36 1157
Курдские боевики уходят. Кто установит контроль?
Курдские боевики уходят. Кто установит контроль? горячая тема
20:14 2061
Хорошая площадка. И Али Асадов воспользовался моментом
Хорошая площадка. И Али Асадов воспользовался моментом главная тема
11:49 5148
В США призвали вывести войска из Сирии
В США призвали вывести войска из Сирии
20:57 1299
Фермеры протестуют по всему миру
Фермеры протестуют по всему миру объектив haqqin.az
20:39 1186
Путин как мишень в Харькове
Путин как мишень в Харькове объектив haqqin.az
20:32 2856

