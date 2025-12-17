USD 1.7000
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Новость дня
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Вы уже не отличите продукты от ГМО. Новая опасность?

разбираем с Соней Пековой
Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор
20:59 1842

Евросоюз отказался от обязательной маркировки «ГМО» для части пищевых продуктов, произведенных с использованием современных методов генной инженерии.

До последнего времени в ЕС действовало правило, согласно которому вся продукция, в которой содержание генетически модифицированных организмов превышало 0,9 процента, подлежала обязательной маркировке. При этом по состоянию на 2025 год в ряде стран, в частности, в России, Алжире, на Мадагаскаре, в Кыргызстане, Бутане и Венесуэле, сохраняется полный запрет на выращивание и импорт ГМО-продуктов.

Решение Еврокомиссии отказаться от обязательной маркировки для продукции, созданной с помощью так называемых «современных методов генной инженерии», вновь вызвало волну споров

В других государствах, включая Францию, Германию, Италию, Австрию, Польшу, страны Балтии, Великобританию, Турцию и Саудовскую Аравию, выращивание ГМО-культур запрещено, но разрешен импорт, правда, при условии строгой и прозрачной маркировки.

В то же время США, Бразилия, Аргентина, Канада и Индия допускают выращивание генетически модифицированных культур в промышленных масштабах.

Особо отметим, что в Азербайджане закон «О продовольственной безопасности» разрешает производство, переработку и оборот генетически модифицированных организмов и продуктов, полученных с их использованием, исключительно после прохождения государственной регистрации. При этом импорт и оборот пищевых продуктов, произведенных с применением ГМО, а также генетически модифицированного растительного сырья, запрещены.

Решение Еврокомиссии отказаться от обязательной маркировки для продукции, созданной с помощью так называемых «современных методов генной инженерии», вновь вызвало волну споров как среди ученых, так и в общественном пространстве.

Чтобы разобраться в сути происходящего, редакция haqqin.az обратилась к Соне Пековой - известному чешскому молекулярному генетику и микробиологу, бывшему руководителю частной лаборатории Tilia Laboratories.

Соня Пекова отвечает на вопросы haqqin.az

- Какова ваша оценка безопасности ГМО-продуктов для здоровья человека? Споры вокруг этого вопроса продолжаются десятилетиями, но научный консенсус до сих пор не достигнут.

- С момента появления в 1950-х годах ХХ века генной инженерии исходное намерение было вполне благородным: создать новые сорта сельскохозяйственных культур или породы животных с улучшенными свойствами, чтобы обеспечить устойчивое производство продовольствия, прежде всего в странах с быстро растущим населением. Если говорить строго с точки зрения медицины и нутрициологии, употребление ГМО-продуктов не представляет доказанной опасности для здоровья человека.

В то же время существует серьезный и недооцененный риск, связанный не с потреблением, а с неконтролируемым распространением в окружающей среде генетически модифицированных организмов. Оно может привести к вытеснению естественных форм жизни и снижению биологического разнообразия, особенно если модифицированный организм получает селективное преимущество - например, повышенную устойчивость к стрессовым факторам или агрессивный репродуктивный потенциал.

Кроме того, мы не можем с достаточной степенью точности предсказать долгосрочное поведение новых ГМО-организмов. Как именно генетическая модификация повлияет на механизмы размножения, опыление, взаимодействие с насекомыми, микробиотой почвы и элементами пищевой цепи? Вопросов здесь больше, чем ответов, а действующие агротехнические и юридические меры предосторожности зачастую носят формальный, а не функциональный характер.

С медицинской точки зрения я не вижу оснований считать ГМО-продукты прямой угрозой для здоровья человека. Но с точки зрения экологии и сохранения биоценозов риск существенно выше. Мы имеем дело с системой, формировавшейся тысячелетиями, а не в рамках нескольких десятилетий лабораторных экспериментов.

- Евросоюз выводит из-под маркировки продукты, полученные методами современной генной инженерии, если в них не внедрялись чужеродные гены. Что означает этот термин и насколько это безопасно?

С медицинской точки зрения нет оснований считать ГМО-продукты прямой угрозой для здоровья человека. Но с точки зрения экологии и сохранения биоценозов риск существенно выше

- Под так называемыми «современными методами генной инженерии» обычно подразумеваются такие технологии редактирования генома, как CRISPR/Cas и сходные платформы, при которых не происходит трансгенной вставки - то есть переноса генов от другого биологического вида. Речь идет о перестройке или «редактировании» уже существующих генетических последовательностей внутри организма.

С биохимической точки зрения ДНК - независимо от того, была ли он модифицирована или нет - не является токсичной субстанцией. В термически обработанной пище ДНК биологически инертна. Однако проблема заключается не столько в молекуле ДНК как таковой, сколько в сопутствующих эффектах искусственно созданного селективного преимущества.

Например, модифицированное растение может оказаться более восприимчивым к определенным патогенам, что приведет к необходимости интенсивного применения антибиотиков или противогрибковых препаратов. Остаточные количества таких веществ могут сохраняться в пищевом сырье и попадать в организм человека, влияя на микробиоту кишечника и иммунные реакции.

Поэтому контроль за использованием ГМО должен быть строгим и многоуровневым. Отказ от маркировки в целях «снижения тревожности» общества - шаг сомнительный. Напротив, прозрачность и доступность информации должны быть основой доверия между наукой, регуляторами и потребителем.

- Некоторые утверждают, что миллионы людей получили ГМО через мРНК-вакцины от COVID-19. Насколько корректно такое утверждение?

- С точки зрения науки оно некорректно. Вакцины Pfizer и Moderna не являются генетически модифицированными организмами. Они содержат синтетическую мРНК, служащую матрицей для временной экспрессии так называемого GOI — gene of interest, кодирующего вирусный белок.

Сама вакцина не является живым организмом и не способна к репликации. Однако следует отметить, что появляются данные, указывающие на наличие в некоторых партиях вакцин значительных количеств ДНК-матриц, используемых на этапе производства. В сочетании с липидными наночастицами теоретически существует риск интеграции этих фрагментов в геном клеток-реципиентов. Этот вопрос требует независимой и максимально прозрачной научной оценки, без политизации и коммерческого давления.

Некоторые утверждают, что миллионы людей получили ГМО через мРНК-вакцины от COVID-19

- Если выбирать между селекцией и генной инженерией, что вы считаете более приемлемым?

- Оба подхода имеют право на существование при условии грамотного, этичного и научно обоснованного применения. Селекция - более медленный процесс, но он, как правило, сохраняет устойчивые генетические комбинации. Тем не менее и селекция способна приводить к патологическим результатам, особенно когда ею занимаются непрофессионалы. Примером может служить инбридинг у домашних животных, который привел к росту наследственных заболеваний у многих пород собак и кошек.

Генная инженерия - это мощный инструмент, позволяющий ускоренно изучать биологические процессы и искать решения глобальных проблем. Но, как и любой инструмент двойного назначения, эта наука требует строгого контроля, высокой ответственности и глубокого понимания возможных последствий.

На нынешнем уровне общественного сознания это, к сожалению, остается скорее пожеланием, чем реальностью. Тем более важно, чтобы в этой сфере преобладали здравый смысл, научная добросовестность, открытость и прозрачность, а не страхи, коммерческие интересы или идеологическое давление.

