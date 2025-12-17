Вы уже не отличите продукты от ГМО. Новая опасность?

Евросоюз отказался от обязательной маркировки «ГМО» для части пищевых продуктов, произведенных с использованием современных методов генной инженерии. До последнего времени в ЕС действовало правило, согласно которому вся продукция, в которой содержание генетически модифицированных организмов превышало 0,9 процента, подлежала обязательной маркировке. При этом по состоянию на 2025 год в ряде стран, в частности, в России, Алжире, на Мадагаскаре, в Кыргызстане, Бутане и Венесуэле, сохраняется полный запрет на выращивание и импорт ГМО-продуктов.

В других государствах, включая Францию, Германию, Италию, Австрию, Польшу, страны Балтии, Великобританию, Турцию и Саудовскую Аравию, выращивание ГМО-культур запрещено, но разрешен импорт, правда, при условии строгой и прозрачной маркировки. В то же время США, Бразилия, Аргентина, Канада и Индия допускают выращивание генетически модифицированных культур в промышленных масштабах. Особо отметим, что в Азербайджане закон «О продовольственной безопасности» разрешает производство, переработку и оборот генетически модифицированных организмов и продуктов, полученных с их использованием, исключительно после прохождения государственной регистрации. При этом импорт и оборот пищевых продуктов, произведенных с применением ГМО, а также генетически модифицированного растительного сырья, запрещены. Решение Еврокомиссии отказаться от обязательной маркировки для продукции, созданной с помощью так называемых «современных методов генной инженерии», вновь вызвало волну споров как среди ученых, так и в общественном пространстве. Чтобы разобраться в сути происходящего, редакция haqqin.az обратилась к Соне Пековой - известному чешскому молекулярному генетику и микробиологу, бывшему руководителю частной лаборатории Tilia Laboratories.

- Какова ваша оценка безопасности ГМО-продуктов для здоровья человека? Споры вокруг этого вопроса продолжаются десятилетиями, но научный консенсус до сих пор не достигнут. - С момента появления в 1950-х годах ХХ века генной инженерии исходное намерение было вполне благородным: создать новые сорта сельскохозяйственных культур или породы животных с улучшенными свойствами, чтобы обеспечить устойчивое производство продовольствия, прежде всего в странах с быстро растущим населением. Если говорить строго с точки зрения медицины и нутрициологии, употребление ГМО-продуктов не представляет доказанной опасности для здоровья человека. В то же время существует серьезный и недооцененный риск, связанный не с потреблением, а с неконтролируемым распространением в окружающей среде генетически модифицированных организмов. Оно может привести к вытеснению естественных форм жизни и снижению биологического разнообразия, особенно если модифицированный организм получает селективное преимущество - например, повышенную устойчивость к стрессовым факторам или агрессивный репродуктивный потенциал. Кроме того, мы не можем с достаточной степенью точности предсказать долгосрочное поведение новых ГМО-организмов. Как именно генетическая модификация повлияет на механизмы размножения, опыление, взаимодействие с насекомыми, микробиотой почвы и элементами пищевой цепи? Вопросов здесь больше, чем ответов, а действующие агротехнические и юридические меры предосторожности зачастую носят формальный, а не функциональный характер. С медицинской точки зрения я не вижу оснований считать ГМО-продукты прямой угрозой для здоровья человека. Но с точки зрения экологии и сохранения биоценозов риск существенно выше. Мы имеем дело с системой, формировавшейся тысячелетиями, а не в рамках нескольких десятилетий лабораторных экспериментов. - Евросоюз выводит из-под маркировки продукты, полученные методами современной генной инженерии, если в них не внедрялись чужеродные гены. Что означает этот термин и насколько это безопасно?

- Под так называемыми «современными методами генной инженерии» обычно подразумеваются такие технологии редактирования генома, как CRISPR/Cas и сходные платформы, при которых не происходит трансгенной вставки - то есть переноса генов от другого биологического вида. Речь идет о перестройке или «редактировании» уже существующих генетических последовательностей внутри организма. С биохимической точки зрения ДНК - независимо от того, была ли он модифицирована или нет - не является токсичной субстанцией. В термически обработанной пище ДНК биологически инертна. Однако проблема заключается не столько в молекуле ДНК как таковой, сколько в сопутствующих эффектах искусственно созданного селективного преимущества. Например, модифицированное растение может оказаться более восприимчивым к определенным патогенам, что приведет к необходимости интенсивного применения антибиотиков или противогрибковых препаратов. Остаточные количества таких веществ могут сохраняться в пищевом сырье и попадать в организм человека, влияя на микробиоту кишечника и иммунные реакции. Поэтому контроль за использованием ГМО должен быть строгим и многоуровневым. Отказ от маркировки в целях «снижения тревожности» общества - шаг сомнительный. Напротив, прозрачность и доступность информации должны быть основой доверия между наукой, регуляторами и потребителем. - Некоторые утверждают, что миллионы людей получили ГМО через мРНК-вакцины от COVID-19. Насколько корректно такое утверждение? - С точки зрения науки оно некорректно. Вакцины Pfizer и Moderna не являются генетически модифицированными организмами. Они содержат синтетическую мРНК, служащую матрицей для временной экспрессии так называемого GOI — gene of interest, кодирующего вирусный белок. Сама вакцина не является живым организмом и не способна к репликации. Однако следует отметить, что появляются данные, указывающие на наличие в некоторых партиях вакцин значительных количеств ДНК-матриц, используемых на этапе производства. В сочетании с липидными наночастицами теоретически существует риск интеграции этих фрагментов в геном клеток-реципиентов. Этот вопрос требует независимой и максимально прозрачной научной оценки, без политизации и коммерческого давления.