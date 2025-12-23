Будни Азербайджана: баранина из Сомали, а говядина из Украины

Кризис в азербайджанском животноводстве перестал быть предметом экспертных дискуссий и все отчетливее проявляется в статистике и ценниках. Поводом для бурной общественной реакции стали сообщения о том, что в октябре Азербайджан импортировал мясо из… Сомали — одной из беднейших стран мира. В социальных сетях эта новость вызвала волну недоумения и иронии. Однако за эмоциональной оболочкой скрывается куда более глубокая и системная проблема. В попытке частично снять общественное напряжение государственные структуры представили свои комментарии. Так, Агентство продовольственной безопасности заявило, что речь вовсе не о коммерческом импорте мяса из Сомали, а всего лишь о гуманитарном грузе - 46 500 килограммах жертвенного мяса сомалийского происхождения, переданного Саудовской Аравией Азербайджану для распределения в рамках благотворительной помощи. Тем не менее, даже с учетом этих пояснений официальные данные по внешней торговле указывают на устойчивую и весьма тревожную тенденцию: на фоне сокращения собственного производства в Азербайджане стремительно растет зависимость от импорта мяса.

Согласно ежемесячному отчету Государственного таможенного комитета, за 11 месяцев текущего года в страну было ввезено 43 054 тонны мяса общей стоимостью 103,015 миллиона долларов. Бюллетень Госкомстата по внешней торговле за 10 месяцев фиксирует еще более показательные цифры: импорт живого крупного рогатого скота увеличился более чем вдвое как в натуральном выражении, так и по стоимости. В этом году в Азербайджан было ввезено 98,1 тысячи голов скота на сумму 78,7 миллиона долларов против 42,9 тысячи голов на 38 миллионов долларов годом ранее. Импорт живых овец также заметно вырос - с 169 579 до 288 831 головы. Ну, а картина цен лишь усиливает ощущение структурного перекоса. По итогам 10 месяцев средняя цена одного килограмма импортной говядины составила 6 манатов 97 гяпиков. Крупнейшим поставщиком стала Украина, где средняя цена достигала 7 манатов 70 гяпиков за килограмм. На втором месте - Бразилия, откуда было поставлено 2 482 тонны мяса на сумму 7,7 миллиона долларов при средней цене 5 манатов 27 гяпиков за килограмм. В числе поставщиков фигурируют также Беларусь с ценой около 7 манатов 70 гяпиков и Индия, где килограмм обходился нам в среднем в 5 манатов 50 гяпиков. Не менее показательно выглядят данные по баранине. Эксперт по сельскому хозяйству Вахид Магеррамов сообщил, что в страну было импортировано 291,1 тонны замороженной баранины на сумму 1,94 миллиона долларов, что на 65 процентов превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Основной объем поставок, составивший 244,66 тонны, пришелся на Монголию. Еще 46,5 тонны замороженной баранины было ввезено в этом году из Сомали.

На фоне растущего импорта ситуация с внутренним производством продолжает ухудшаться. Экономист Натик Джафарли обращает внимание на резкое сокращение поголовья. Если в январе 2021 года в Азербайджане насчитывалось 8 миллионов 89,7 тысячи овец и коз, то к октябрю 2025 года их число сократилось до 6 миллионов 763,7 тысячи. Падение составило 1 миллион 326 тысяч голов, или 16,4 процента. Параллельно росли и цены: в январе 2021 года средняя цена баранины составляла 11 манатов 90 гяпиков, тогда как, по официальным данным, на 1 августа 2025 года она достигла 18 манатов 70 гяпиков. Импорт живого скота лишь частично компенсирует этот провал. За первые 10 месяцев текущего года из России и Грузии было ввезено 289 тысяч голов живых овец - на 89 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эти поставки привели к оттоку валюты в размере 31,4 миллиона долларов, не решая при этом проблему устойчивости внутреннего производства. Председатель Центра либеральных экономистов Акиф Насирли отмечает, что логика бизнеса в этих условиях предельно прагматична. Предприниматели закупают мясо там, где оно дешевле, чтобы сдерживать розничные цены и сохранять маржинальность. Именно поэтому география импорта охватывает Монголию, Сомали и Бразилию. Низкая стоимость мяса в этих странах, по словам Насирли, объясняется пастбищным способом содержания скота, при котором корма не формируют значительную часть себестоимости. В Монголии, например, килограмм мяса стоит 2–3 доллара, а в отдельных регионах - даже около одного доллара. При этом Насирли подчеркивает, что общественная реакция на импорт мяса из Сомали носит, скорее, эмоциональный характер. Куда серьезнее то, что мясо внутри страны продолжает дорожать, интерес к животноводству - падать, а многочисленные предупреждения экспертов, раздававшиеся на протяжении многих лет, так и не привели к формированию эффективной отраслевой политики.