О послании Нетаньяху Эрдогану, или Как Турция смогла переубедить Азербайджан

Бывший генеральный директор Министерства иностранных дел Израиля и экс-посол в Турции Алон Лиэль в интервью haqqin.az прокомментировал послание, переданное премьер-министром Биньямином Нетаньяху президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану после встреч израильского премьера с его коллегами в Греции и на Кипре. По оценке Лиэля, подобные сигналы в адрес Анкары не выполняют сдерживающей функции и, напротив, усиливают ощущение угрозы со стороны Израиля, подталкивая Турцию к форсированной военной подготовке. По его словам, в Израиле распространено представление о том, что страна одновременно сдерживает Иран, «Хезболлу», ХАМАС и теперь уже Турцию. Однако на практике такая риторика, как считает Лиэль, лишь стимулирует Анкару к модернизации своей системы ПВО и ВВС. Турция, по его оценке, исходит из сценария возможного регионального конфликта, в который могут быть вовлечены Израиль, Греция и Кипр, а потому заранее готовится к такому развитию событий.

Лиэль отдельно предупредил о рисках ослабления израильских позиций, прежде всего на сирийском направлении. Он отметил, что Израиль традиционно считает себя влиятельным игроком на юге Сирии, тогда как Турция последовательно укрепляет свое присутствие на севере этой страны. В условиях отсутствия четких договоренностей между сторонами это создает почву для прямых столкновений между армиями, даже без формального пересечения границ или объявления войны. По его словам, подобный сценарий способен быстро выйти за рамки сирийского театра и затронуть другие направления, включая сектор Газа. Комментируя тему возможных договоренностей вокруг Газы, Лиэль заявил, что Израиль предпринимает усилия для ограничения участия Турции в будущих международных механизмах, которые могут быть задействованы в секторе. Он отметил, что израильская оппозиция уже оказала влияние на позицию Вашингтона, добившись в том числе того, что Турция не была приглашена на профильную конференцию в Катаре. Вместе с тем, по его мнению, Израилю будет крайне сложно заблокировать реализацию следующего этапа потенциального соглашения. Лиэль подчеркнул, что в любом случае встанет вопрос о практической реализации решений на земле.